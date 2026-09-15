Унікальна пам'ятка знову здивувала археологів: який секрет приховувала Шибениця Хагбарда (фото)

"Шибениця Хагбарда", древня пам'ятка бронзової доби на південному заході Швеції, виявилася набагато давнішою, ніж припускали вчені. Нові археологічні дослідження показали, що більший курган було зведено приблизно в 1400–1200 рр. до н. е.

Раніше пам'ятку датували періодом 1100–900 рр. до н. е. Результати досліджень також свідчать про те, що це місце використовувалося знову через довгий час після його первісного спорудження, пише Arkeonews.

"Шибениця Хагбарда" розташована в парафії Асіге і складається з двох пар великих стоячих каменів, встановлених на двох курганах, віддалених один від одного приблизно на 40 метрів.

Висота каменів становить від 3,5 до 4 метрів, причому на трьох із них викарбувані концентричні кола, людські фігури, кругові мотиви та корабель. Стоячі камені, наскельне мистецтво та кургани відомі у Скандинавії, але, за словами дослідників, їхнє поєднання в одному пам'ятнику є унікальним для Північної Європи.

На каменях викарбувані концентричні кола, людські фігури, кругові мотиви та корабель Фото: Antiquity

Донедавна розкопки цього пам'ятника не проводилися: його вік оцінювали переважно шляхом порівняння різьблень з іншими зразками скандинавського наскельного мистецтва, що дозволило встановити приблизну дату — 1100–900 рр. до н. е. Дослідницький проєкт, започаткований у 2023 році, мав на меті встановити більш надійну хронологію, мінімізуючи при цьому масштаби розкопок.

У 2024 році археологи використовували ґрунтопроникаючий радар для виявлення можливих похованих об'єктів і прокопали вузьку траншею на краю більшого кургану. Вони виявили перенанесені льодовиково-річкові відкладення, вкриті трьома шарами гальки. Деякі камені, судячи з усього, були зібрані з відкладень, розташованих за кілька сотень метрів від місця знахідки.

Шматок березового вугілля, знайдений під найнижчим шаром гальки, дав діапазон радіовуглецевого датування, центр якого припадає на кінець другого тисячоліття до н. е. Однак саме радіовуглецеве датування не могло довести, коли саме було споруджено курган, оскільки старіше вугілля іноді може змішуватися з пізнішими відкладами.

Сукупність доказів дозволяє датувати спорудження кургану приблизно 1400–1200 роками до н. е. Фото: Antiquity

Тому команда додала датування методом оптично стимульованої люмінесценції (ОСЛ). Цей метод вимірює, коли мінеральні зерна востаннє піддавалися впливу сонячного світла перед тим, як були поховані.

Три з чотирьох зразків ОСЛ дали дати, що відповідають приблизно 1400–1200 рокам до н. е. Їхня збіжність із результатами аналізу вугілля підтвердила висновок, що вугілля було пов'язане зі спорудженням кургану, а не було старішим матеріалом, який пізніше було використано повторно.

Сукупність доказів дозволяє датувати спорудження кургану приблизно 1400–1200 роками до н. е. Це на кілька століть раніше, ніж запропонована дата створення наскельних малюнків.

Дослідники порівнювали різьблення з аналогічними пам'ятками Фото: Wikimedia Commons

Ця різниця свідчить про те, що "Шибениця Хагбарда" могла розвиватися окремими етапами: спочатку були зведені курган і стоячі камені, а деякі наскельні малюнки додалися пізніше.

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