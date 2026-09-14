Середньовічну митницю знайшли поблизу Галича: виявлено нові артефакти (фото)

Археологи, які працюють у Національному заповіднику "Давній Галич" на заході України, виявили артефакти, що можуть свідчити про існування середньовічного митного пункту. Знахідки були зроблені під час розкопок поблизу села Крилос в Івано-Франківській області.

Під час літніх розкопок дослідники виявили свинцеві пломби дорогичинського типу, які використовувалися на Галичині та Волині у XII–XIII століттях. Їхня наявність на місці розкопок стала важливим свідченням торгівельної діяльності в цьому регіоні, пише Укрінформ.

Андрій Стасюк, секретар Національного заповідника "Давній Галич", припустив, що в середньовічний період товари, ймовірно, доставляли безпосередньо до місцевих церков. Там товари могли офіційно оцінюватися, опечатуватися, а потім розподілятися для продажу.

Дослідження проводилися в районі урочища Церквиська поблизу церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці. Археологічну експедицію очолював археолог Олег Мельничук з відділу охорони культурної спадщини Національного заповідника "Давній Галич".

Під час розкопок археологи знайшли різноманітні артефакти Фото: Володимир Олійник - заповідник «Давній Галич»

Свинцеві пломби були не єдиними свідченнями, пов'язаними з торгівлею. Дослідники також виявили середньовічні ваги, що підтвердило гіпотезу про наявність торгівельної діяльності на цій ділянці.

Під час розкопок також було знайдено дві деталі, що використовувалися в середньовічних іграх, а також предмети побуту та військові предмети. Серед них — старий ключ і уламок кінської шпори. Крім того, археологи зафіксували велике господарське заглиблення, висотою приблизно з людину, що додало ще одну деталь до картини життєдіяльності на цій ділянці.

Дослідники планують продовжити археологічні роботи на цьому місці наступного року. Подальші розкопки можуть надати більше інформації про економічне життя середньовічного поселення та його торгівельні зв'язки.

Інші новини науки