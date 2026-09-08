Маленька знахідка з великим значенням: на Полтавщині виявили рідкісну монету (фото)

Під час археологічних розкопок на Полтавщині дослідники знайшли невелику срібну монету віком 600 років. Археологи виявили рідкісний денар великого князя литовського Вітовта.

Монету знайшли під час роботи Глинської археологічної експедиції Історико-культурного заповідника "Більськ". Про знахідку повідомив археолог Юрій Пуголовок, зазначивши, що цьогорічні дослідження дали чимало матеріалів, які ще потребують детального опрацювання.

Знайдений денар має лише 13 мм у діаметрі. На одному боці зображені Колюмни, або Стовпи Гедиміновичів, а на іншому — вістря списа з хрестом. Відсутність написів є характерною особливістю таких монет: їхню належність і час карбування визначають передусім за зображеннями та порівнянням із відомими зразками.

Стовпи Гедиміновичів спочатку були пов'язані з династичною гілкою Кейстута, а з часом стали особистим знаком Вітовта та одним із символів литовської державності. Вістря списа з хрестом також зустрічається на ранніх монетах Великого князівства Литовського. Поєднання цих двох символів допомогло фахівцям визначити тип знайденого денара.

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Монета датується останніми десятиліттями правління правління Вітовта, який був великим князем литовським у 1392–1430 роках Фото: Wikimedia Commons

За дослідженнями литовських фахівців, монети з такими зображеннями могли карбувати приблизно у 1411–1430 роках. Цей період припадає на останні десятиліття правління Вітовта, який був великим князем литовським у 1392–1430 роках. Раніше подібні монети датували по-різному та пов'язували з кількома правителями Великого князівства Литовського.

Для археологів така знахідка важлива не лише через рідкісність самого денара. Монета свідчить про грошовий обіг і контакти населення територій навколо Ворскли на початку XV століття. Як зазначив Юрій Пуголовок, вона нагадує про час, коли цей регіон перебував на перетині руського, литовського та ординського світів.

Невеликий срібний денар став ще одним матеріальним свідченням складної історії Полтавщини. Подібні знахідки дають археологам змогу простежувати зв'язки між окремими регіонами та краще розуміти, як змінювалися політичні й економічні контакти у середньовічній Україні.

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