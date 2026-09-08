Маленькая находка с большим значением: в Полтавской области обнаружили редкую монету (фото)

В ходе археологических раскопок в Полтавской области исследователи обнаружили небольшую серебряную монету возрастом 600 лет. Археологи нашли редкий денар великого князя Литовского Витовта.

Монету обнаружили в ходе работы Глинской археологической экспедиции Историко-культурного заповедника "Бильск". О находке сообщил археолог Юрий Пуголовок, отметив, что исследования этого года дали немало материалов, которые ещё требуют тщательной обработки.

Найденный денар имеет диаметр всего 13 мм. На одной стороне изображены Коломны, или Столпы Гедиминовичей, а на другой — острие копья с крестом. Отсутствие надписей является характерной особенностью таких монет: их принадлежность и время чеканки определяются прежде всего по изображениям и сравнению с известными образцами.

Столбы Гедиминовичей изначально ассоциировались с династической ветвью Кейстута, а со временем стали личным знаком Витовта и одним из символов литовской государственности. Острие копья с крестом также встречается на ранних монетах Великого княжества Литовского. Сочетание этих двух символов помогло специалистам определить тип найденного денара.

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Монета датируется последними десятилетиями правления Витовта, который был великим князем Литовским в 1392–1430 годах Фото: Wikimedia Commons

Согласно исследованиям литовских специалистов, монеты с такими изображениями могли чеканиться примерно в 1411–1430 годах. Этот период приходится на последние десятилетия правления Витовта, который был великим князем литовским в 1392–1430 годах. Ранее подобные монеты датировали по-разному и связывали с несколькими правителями Великого княжества Литовского.

Для археологов такая находка важна не только из-за редкости самого денара. Монета свидетельствует о денежном обращении и контактах населения территорий вокруг Ворсклы в начале XV века. Как отметил Юрий Пуголовок, она напоминает о временах, когда этот регион находился на пересечении русского, литовского и ордынского миров.

Небольшой серебряный денар стал ещё одним материальным свидетельством сложной истории Полтавщины. Подобные находки позволяют археологам прослеживать связи между отдельными регионами и лучше понимать, как менялись политические и экономические контакты в средневековой Украине.

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