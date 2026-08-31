Архив ОУН обнаружили в Ивано-Франковской области: документы нашел местный житель (фото)

В Ивано-Франковской области обнаружили запечатанный металлический контейнер с документами Бильшивцевского руководства ОУН. Документы, датированные 1948 и 1949 годами, оставались скрытыми на протяжении десятилетий.

Архив обнаружил недалеко от села Старые Скоморохи житель Загорья Андриан Шаган. Во время прогулки по лесу он зацепился ногой за проволоку и решил осмотреть это место, пишет "Суспильне".

Мужчина обнаружил запечатанную канистру, наполненную историческими документами. Позже на место прибыли исследователи и изъяли архив для изучения. Ивано-Франковский областной музей освободительной борьбы имени Степана Бандеры сообщил, что его специалисты приступили к тщательной работе с документами, требующими осторожного обращения. Музей планирует обнародовать предварительные результаты исследований позднее.

Считается, что документы связаны преимущественно с местным отделением Организации украинских националистов. Василий Тымкив, директор коммунального предприятия "Память", отметил, что канистра могла принадлежать главе Бильшивцевского руководства ОУН или его заместителю. Он добавил, что архив содержит материалы по нескольким направлениям подпольной деятельности.

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Значительную часть коллекции составляют агитационные материалы, в частности листовки, призывы и брошюры Фото: Ивано-Франковский областной музей освободительной борьбы имени Степана Бандеры

Значительную часть коллекции составляют агитационные материалы, в частности листовки, призывы и брошюры. Некоторые листовки были адресованы украинцам, служившим в Красной армии, и призывали их не воевать против собственного народа. Другие призывы были направлены к народам, жившим под советской властью.

Архив также содержит брошюры по истории Украины, документы, связанные с финансовой деятельностью подполья, в частности со сбором средств в поддержку националистического подполья, а также документы Службы безопасности ОУН.

Разнообразие документов может помочь выяснить, кто именно хранил этот архив. Тимкив отметил, что различные подпольные структуры, известные как "референты", занимались такими сферами, как экономическая работа, пропаганда, организация и мобилизация, а также военные дела.

Документы ОУН могут предоставить прямые доказательства того, как действовали их местные структуры после Второй мировой войны. Их состояние и полное содержание пока оцениваются, поэтому музей пока не опубликовал полных результатов исследования.

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