Архів ОУН знайшли в Івано-Франківській області: документи виявив місцевий житель (фото)

В Івано-Франківській області виявили запечатаний металевий контейнер із документами Більшівцівського проводу ОУН. Документи, датовні 1948 та 1949 роками залишалися прихованим упродовж десятиліть.

Архів знайшов поблизу села Старі Скоморохи мешканець Загір'я Андріан Шаган. Під час прогулянки у лісі він зачепився ногою за дріт і вирішив оглянути це місце, пише Суспільне.

Чоловік знайшов запечатану каністру, наповнену історичними документами. Пізніше на місце прибули дослідники та вилучили архів для вивчення. Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери повідомив, що його фахівці розпочали детальну роботу з документами, які вимагають обережного поводження. Музей планує оприлюднити попередні результати досліджень пізніше.

Вважається, що документи пов'язані переважно з місцевим відділенням Організації українських націоналістів. Василь Тимків, директор комунального підприємства "Пам'ять" зазначив, що каністра могла належати голові Більшівцівського проводу ОУН або його заступнику. Він додав, що архів містить матеріали з кількох сфер підпільної діяльності.

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Значну частину колекції становлять агітаційні документи, зокрема листівки, заклики та брошури Фото: Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери

Значну частину колекції становлять агітаційні документи, зокрема листівки, заклики та брошури. Деякі листівки були адресовані українцям, які служили в Червоній армії, і закликали їх не воювати проти власного народу. Інші заклики були спрямовані до народів, що жили під радянською владою.

Архів також містить брошури з історії України, документи, пов’язані з фінансовою діяльністю підпілля, зокрема зі збором коштів на підтримку націоналістичного підпілля, та документи Служби безпеки ОУН.

Різноманітність документів може допомогти з'ясувати, хто саме зберігав цей архів. Тимків зазначив, що різні підпільні структури, відомі як "референти", займалися такими сферами, як економічна робота, пропаганда, організація та мобілізація, а також військові справи.

Документи ОУН можуть надати прямі докази того, як діяли їхні місцеві структури після Другої світової війни. Його стан та повний зміст ще оцінюються, тому музей поки що не опублікував повних результатів дослідження.

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