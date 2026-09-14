Средневековую таможню обнаружили недалеко от Галича: найдены новые артефакты (фото)
Археологи, работающие в Национальном заповеднике "Древний Галич" на западе Украины, обнаружили артефакты, которые могут свидетельствовать о существовании средневекового таможенного поста. Находки были сделаны во время раскопок вблизи села Крылос в Ивано-Франковской области.
В ходе летних раскопок исследователи обнаружили свинцовые пломбы дорожичинского типа, которые использовались в Галичине и на Волыни в XII–XIII веках. Их наличие на месте раскопок стало важным свидетельством торговой деятельности в этом регионе, пишет "Укринформ".
Андрей Стасюк, секретарь Национального заповедника "Древний Галич", высказал предположение, что в средневековый период товары, вероятно, доставлялись непосредственно в местные церкви. Там товары могли официально оцениваться, опечатываться, а затем распределяться для продажи.
Исследования проводились в районе урочища Церквиска, недалеко от церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Археологическую экспедицию возглавлял археолог Олег Мельничук из отдела охраны культурного наследия Национального заповедника "Древний Галич".
Свинцовые пломбы были не единственными свидетельствами, связанными с торговлей. Исследователи также обнаружили средневековые весы, что подтвердило гипотезу о наличии торговой деятельности на этом участке.
В ходе раскопок также были найдены две детали, использовавшиеся в средневековых играх, а также предметы быта и военные предметы. Среди них — старый ключ и обломок конской шпоры. Кроме того, археологи зафиксировали большое хозяйственное углубление, высотой примерно с человека, что добавило ещё одну деталь к картине жизнедеятельности на этом участке.
Исследователи планируют продолжить археологические работы на этом месте в следующем году. Дальнейшие раскопки могут дать больше информации об экономической жизни средневекового поселения и его торговых связях.
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