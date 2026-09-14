Средневековую таможню обнаружили недалеко от Галича: найдены новые артефакты (фото)

Археологи, работающие в Национальном заповеднике "Древний Галич" на западе Украины, обнаружили артефакты, которые могут свидетельствовать о существовании средневекового таможенного поста. Находки были сделаны во время раскопок вблизи села Крылос в Ивано-Франковской области.

В ходе летних раскопок исследователи обнаружили свинцовые пломбы дорожичинского типа, которые использовались в Галичине и на Волыни в XII–XIII веках. Их наличие на месте раскопок стало важным свидетельством торговой деятельности в этом регионе, пишет "Укринформ".

Андрей Стасюк, секретарь Национального заповедника "Древний Галич", высказал предположение, что в средневековый период товары, вероятно, доставлялись непосредственно в местные церкви. Там товары могли официально оцениваться, опечатываться, а затем распределяться для продажи.

Исследования проводились в районе урочища Церквиска, недалеко от церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Археологическую экспедицию возглавлял археолог Олег Мельничук из отдела охраны культурного наследия Национального заповедника "Древний Галич".

В ходе раскопок археологи обнаружили различные артефакты Фото: Володимир Олійник - заповідник «Давній Галич»

Свинцовые пломбы были не единственными свидетельствами, связанными с торговлей. Исследователи также обнаружили средневековые весы, что подтвердило гипотезу о наличии торговой деятельности на этом участке.

В ходе раскопок также были найдены две детали, использовавшиеся в средневековых играх, а также предметы быта и военные предметы. Среди них — старый ключ и обломок конской шпоры. Кроме того, археологи зафиксировали большое хозяйственное углубление, высотой примерно с человека, что добавило ещё одну деталь к картине жизнедеятельности на этом участке.

Исследователи планируют продолжить археологические работы на этом месте в следующем году. Дальнейшие раскопки могут дать больше информации об экономической жизни средневекового поселения и его торговых связях.

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