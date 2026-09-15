Уникальный памятник вновь удивил археологов: какой секрет скрывала Виселица Хагбарда (фото)

"Виселица Хагбарда", древний памятник бронзового века на юго-западе Швеции, оказалась гораздо древнее, чем предполагали ученые. Новые археологические исследования показали, что большой курган был возведен примерно в 1400–1200 гг. до н. э.

Ранее этот памятник датировали периодом 1100–900 гг. до н. э. Результаты исследований также свидетельствуют о том, что это место вновь использовалось спустя долгое время после его первоначального сооружения, пишет Arkeonews.

"Виселица Хагбарда" расположена в приходе Асиге и состоит из двух пар больших стоящих камней, установленных на двух курганах, расположенных на расстоянии примерно 40 метров друг от друга.

Высота камней составляет от 3,5 до 4 метров, причем на трех из них высечены концентрические круги, человеческие фигуры, круговые мотивы и корабль. Стоячие камни, наскальное искусство и курганы известны в Скандинавии, но, по словам исследователей, их сочетание в одном памятнике является уникальным для Северной Европы.

На камнях высечены концентрические круги, человеческие фигуры, круговые мотивы и корабль Фото: Antiquity

До недавнего времени раскопки этого памятника не проводились: его возраст оценивали преимущественно путем сравнения резьбы с другими образцами скандинавского наскального искусства, что позволило установить приблизительную дату — 1100–900 гг. до н. э. Исследовательский проект, начатый в 2023 году, был направлен на установление более достоверной хронологии при минимальном объеме раскопок.

В 2024 году археологи использовали георадар для обнаружения возможных погребенных объектов и прокопали узкую траншею на краю большего кургана. Они обнаружили перенесенные ледниково-речные отложения, покрытые тремя слоями гальки. Некоторые камни, судя по всему, были собраны из отложений, расположенных в нескольких сотнях метров от места находки.

Кусок березового угля, найденный под самым нижним слоем гальки, дал диапазон радиоуглеродного датирования, центр которого приходится на конец второго тысячелетия до н. э. Однако само по себе радиоуглеродное датирование не могло доказать, когда именно был возведен курган, поскольку более древний уголь иногда может смешиваться с более поздними отложениями.

Совокупность доказательств позволяет датировать возведение кургана примерно 1400–1200 годами до н. э. Фото: Antiquity

Поэтому команда применила метод датировки с помощью оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ). Этот метод позволяет определить, когда минеральные зерна в последний раз подвергались воздействию солнечного света перед тем, как оказались под землей.

Три из четырех образцов ОСЛ дали даты, соответствующие примерно 1400–1200 годам до н. э. Их совпадение с результатами анализа угля подтвердило вывод о том, что уголь был связан со строительством кургана, а не являлся более древним материалом, который позже был использован повторно.

Совокупность доказательств позволяет датировать возведение кургана примерно 1400–1200 годами до н. э. Это на несколько веков раньше, чем предполагаемая дата создания наскальных рисунков.

Исследователи сравнивали резьбу с аналогичными памятниками Фото: Wikimedia Commons

Эта разница свидетельствует о том, что "Виселица Хагбарда" могла развиваться поэтапно: сначала были возведены курган и стоячие камни, а некоторые наскальные рисунки появились позже.

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