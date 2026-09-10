Стрелы Дьявола были построены 4000 лет назад: в чем секрет гигантского памятника (фото)

Четыре тысячи лет назад доисторические люди переносили огромные блоки песчаника, чтобы возвести один из самых выдающихся доисторических памятников Британии. Каждый камень весил более 25 тонн, однако их транспортировали как минимум на 18 километров до места, известного как "Стрелы Дьявола".

Новое исследование позволило установить, откуда происходили эти камни. Исследователи из Университета Кертина и Йоркского университета выяснили, что три сохранившихся мегалита были добыты в Бримхем-Рокс, расположенном примерно в 18 километрах к западу от Бороубриджа, пишет Arkeonews.

"Стрелы Дьявола" состоят из трёх больших стоящих камней, выстроенных в линию длиной около 174 метров. Самый высокий из них достигает почти семи метров, и этот памятник считается самым высоким сохранившимся до наших дней доисторическим каменным рядом в Великобритании. Его сооружение обычно датируют поздним неолитом или ранним бронзовым веком, хотя точная дата остаётся неопределённой.

"Стрелы Дьявола" состоят из трех больших стоящих камней, выстроенных в линию длиной около 174 метров Фото: Public Domain

На протяжении многих лет источником камней считались скалы Пламптон-Рокс, расположенные примерно в 13 километрах от памятника. Другая гипотеза предполагала, что ледники могли перенести крупные глыбы в район Бороубриджа, а доисторические люди лишь отбирали камни, которые уже находились там.

В новом исследовании эти гипотезы проверялись путем изучения крошечных минеральных зерен внутри камней. Исследователи проанализировали возрастные признаки циркона и апатита и сравнили их с образцами из возможных источников происхождения. Минеральные профили трёх камней "Стрел Дьявола" показали наибольшее совпадение с Бримхем-Рокс, тогда как совпадение с Пламптон-Рокс оказалось значительно менее вероятным.

Исследователи также проверили, мог ли лед перенести эти глыбы. Реконструкции движения ледника в позднем девенском периоде указывают на то, что лед в целом двигался с северо-запада на юго-восток через долину Йорка, что не обеспечивает прямого маршрута от Бримхем-Рокс до Бороубриджа.

Геологическое сходство всех трех сохранившихся камней также свидетельствует о целенаправленном отборе из одного источника Фото: Anthony Clarke, Jim Leary, Chris Kirkland

Геологическое сходство всех трёх сохранившихся камней также свидетельствует о целенаправленном отборе из одного источника, а не о случайном наборе ледниковых пород. Таким образом, доказательства указывают на то, что камни были перенесены людьми.

Это создает впечатляющую картину доисторического строительства. Жители общин должны были добыть блоки весом более 25 тонн, перенести их через труднопроходимую местность и вертикально установить на месте памятника.

Бримхем-Рокс, возможно, мог предложить не только подходящий песчаник. В этой местности имеются естественные трещины, которые могли облегчить отделение крупных блоков. В то же время сам ландшафт изобилует необычными скальными образованиями. Исследователи предполагают, что это могло придать Бримхэму культурное или символическое значение, то есть выбор камня мог быть связан с местом, откуда он происходил.

Существуют археологические свидетельства того, что эта территория имела важное значение в доисторические времена. На песчанике вблизи Бримхем-Рокс обнаружено около 21 знака в виде чашек и колец, датируемых периодом от позднего неолита до бронзового века. Слабо выраженные отметки вблизи "Стрел Дьявола" также сравнивали с чашеобразными знаками, хотя прямая связь между этими двумя местами остается неопределенной.

Исторические записи свидетельствуют, что "Стрелы Дьявола" изначально состояли из большего количества камней Фото: Wikimedia Commons

Это исследование также может помочь выяснить, что случилось с камнями, которые когда-то стояли возле памятника, но впоследствии исчезли. Исторические записи свидетельствуют, что "Стрелы Дьявола" изначально состояли из большего количества камней.

Минералогические данные, полученные с памятников "Баттл-Кросс" и "Пег-Бридж", указывают на то же геологическое происхождение, что и сохранившиеся мегалиты, что дает основания предположить: обломки исчезнувших камней были повторно использованы в более поздних сооружениях.

"Стрелы Дьявола" не были просто набором больших камней, оставленных природой на этом месте; они были результатом масштабного строительного проекта, который тысячи лет назад соединил две части Йоркшира.

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