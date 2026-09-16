Таких еще не находили: археологи исследуют уникальный петроглиф в Испании (фото)

Археологи на северо-западе Испании исследуют крупное наскальное изображение, на котором, вероятно, сохранилась планировка доисторической хижины. Эта находка является частью более масштабного исследования в Галисии, где наскальное искусство, погребальные памятники и укрытия свидетельствуют о сложном доисторическом ландшафте.

Работы ведутся в Санта-Мария-Магдалена-де-Адай в рамках археологической экспедиции 2026 года. Экспедиция, возглавляемая профессором Университета Сантьяго-де-Компостела и исследовательницей CISPAC Пилар Прието, началась 31 августа и продлится до 18 сентября, пишет Heritage Daily.

Одним из главных объектов исследования является петроглиф, который, по мнению исследователей, изображает основу хижины площадью около 40 квадратных метров. Прието охарактеризовала это изображение как уникальное для Европы и отметила, что его изучение может помочь дополнить представление о том, что исследователи считают "сакральным ландшафтом" вокруг Адаи.

Команда исследует два скальных укрытия в Пенас-до-Кальдейро. В Пена-Травеса археологи изучают петроглиф, состоящий из сложных групп чашеобразных углублений, высеченных на поверхности скалы. В другом укрытии находится гораздо более крупный рисунок, который интерпретируется как план доисторической хижины.

Размеры петроглифа делают это изображение особенно необычным. Исследователи сравнивают его с другими археологическими находками в этом районе, чтобы понять, как доисторические люди использовали и воспринимали окружающий ландшафт.

В ходе предыдущих исследований это место было определено как археологический комплекс бронзового века, возможно, имевший погребальную и ритуальную функцию. В исследовании, опубликованном в 2025 году, также была задокументирована характерная круговая структура "рода" и описана более обширная территория как ритуальный ландшафт.

Этот регион известен своими петроглифами, однако последняя находка является уникальной Фото: Wikimedia Commons

Экспедиция 2026 года дополнила эту картину новыми элементами. Археологи занесли в каталог шесть ранее не задокументированных камней и два дополнительных петроглифа. Эти находки увеличивают количество известных археологических объектов в окрестностях Адаи и предоставляют исследователям больше доказательств для изучения связей между наскальным искусством, погребальными памятниками, укрытиями и поселениями.

На следующем этапе внимание будет уделено как подземным, так и видимым остаткам. На конец сентября запланировано проведение геофизических исследований. Поскольку эти методы являются неинвазивными, исследователи могут выявлять возможные погребённые сооружения и другие аномалии без раскопок грунта.

Результаты исследований могут помочь определить, на чем следует сосредоточить внимание в ходе будущих археологических работ. В сочетании с уже зарегистрированными наскальными гравюрами и памятниками они могут продемонстрировать, как менялся ландшафт Адаи и как использовались различные места в доисторическую эпоху.

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