Строили крепости, ломали доспехи: редкие орудия римских легионеров нашли в Болгарии (фото)

На древнем археологическом памятнике Перперикон в Болгарии археологи обнаружили два железных инструмента и римское острие копья. Артефакты были найдены на территории римского военного поселения.

Эти инструменты, известные как "долабры", использовались для рубки древесины, копания, дорожных работ и строительства укреплений. Острие копья относилось к "хасте" — ударному копью, которым пользовались римские солдаты, пишет Arkeonews.

Археологи обнаружили два железных инструмента и римское острие копья Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Находки были представлены болгарским археологом, профессором Николаем Овчаровым, и датируются III–IV веками нашей эры. Долабры были найдены недалеко от Перперикона, тогда как наконечник копья был обнаружен в здании в южной части поселения.

Долабы объединяли несколько функций в одной железной головке. В зависимости от формы она могла иметь лезвие, заостренный конец или конец, похожий на молоток. Этот инструмент можно было использовать для рубки древесины, разбивания твердой почвы и выполнения строительных работ. Латинское название происходит от слова dolare, что означает "рубить" или "тесать".

Для римских солдат такое снаряжение было необходимым, поскольку военная служба предполагала не только боевые действия Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Для римских солдат такое снаряжение было необходимым, поскольку военная служба предполагала не только боевые действия. Войска должны были расчищать территорию, рыть оборонительные рвы, сооружать земляные укрепления и палисады, готовить дороги и содержать лагеря.

Древние источники описывают, как римская пехота носила с собой инструменты и припасы в качестве части своего полевого снаряжения. Овчаров отметил, что снаряжение могло распределяться между восемью солдатами контуберниума — базовой единицы, делившей одну палатку.

В случае необходимости долабра могла также служить оружием. Во время Галльского восстания 21 года н. э. Тацит описывал, как римские войска сражались с тяжеловооруженными гладиаторами, известными как "крупелларии". Топоры и кирки использовались против их брони, когда обычные атаки оказывались менее эффективными.

Войска должны были расчищать территорию, рыть оборонительные рвы, сооружать земляные укрепления и палисады Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Наконечник копья из Перперикона вносит ещё один элемент в военную картину. Хаста представляла собой длинное колющее копьё, а не метательное оружие, такое как пилум. Овчаров описал эту находку как образец позднеримского периода. В ранней римской военной истории хаста также ассоциировалась с триариями — опытной пехотой, составлявшей третью линию республиканской армии.

Перперикон располагался в Восточных Родопах и в римский период превратился в крупное укреплённое поселение. Овчаров датирует его массивную крепостную стену концом III века, когда Римская империя сталкивалась с растущим давлением на своих границах. Он отметил, что новые военные находки вписываются в картину существования римского гарнизона, дислоцированного на этом месте.

Перперикон располагался в Восточных Родопах и в римский период превратился в крупное укрепленное поселение Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Позже город оказался в эпицентре конфликтов конца IV века. По словам Овчарова, готские войска захватили и сожгли Перперикон в 378 году н. э., после поражения римлян в битве при Адрианополе.

Новые артефакты нельзя напрямую связать с этим наступлением, но они являются материальным свидетельством присутствия солдат и снаряжения в укрепленном поселении.

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