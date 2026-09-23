Строили крепости, ломали доспехи: редкие орудия римских легионеров нашли в Болгарии (фото)
На древнем археологическом памятнике Перперикон в Болгарии археологи обнаружили два железных инструмента и римское острие копья. Артефакты были найдены на территории римского военного поселения.
Эти инструменты, известные как "долабры", использовались для рубки древесины, копания, дорожных работ и строительства укреплений. Острие копья относилось к "хасте" — ударному копью, которым пользовались римские солдаты, пишет Arkeonews.
Находки были представлены болгарским археологом, профессором Николаем Овчаровым, и датируются III–IV веками нашей эры. Долабры были найдены недалеко от Перперикона, тогда как наконечник копья был обнаружен в здании в южной части поселения.
Долабы объединяли несколько функций в одной железной головке. В зависимости от формы она могла иметь лезвие, заостренный конец или конец, похожий на молоток. Этот инструмент можно было использовать для рубки древесины, разбивания твердой почвы и выполнения строительных работ. Латинское название происходит от слова dolare, что означает "рубить" или "тесать".
Для римских солдат такое снаряжение было необходимым, поскольку военная служба предполагала не только боевые действия. Войска должны были расчищать территорию, рыть оборонительные рвы, сооружать земляные укрепления и палисады, готовить дороги и содержать лагеря.
Древние источники описывают, как римская пехота носила с собой инструменты и припасы в качестве части своего полевого снаряжения. Овчаров отметил, что снаряжение могло распределяться между восемью солдатами контуберниума — базовой единицы, делившей одну палатку.
В случае необходимости долабра могла также служить оружием. Во время Галльского восстания 21 года н. э. Тацит описывал, как римские войска сражались с тяжеловооруженными гладиаторами, известными как "крупелларии". Топоры и кирки использовались против их брони, когда обычные атаки оказывались менее эффективными.
Наконечник копья из Перперикона вносит ещё один элемент в военную картину. Хаста представляла собой длинное колющее копьё, а не метательное оружие, такое как пилум. Овчаров описал эту находку как образец позднеримского периода. В ранней римской военной истории хаста также ассоциировалась с триариями — опытной пехотой, составлявшей третью линию республиканской армии.
Перперикон располагался в Восточных Родопах и в римский период превратился в крупное укреплённое поселение. Овчаров датирует его массивную крепостную стену концом III века, когда Римская империя сталкивалась с растущим давлением на своих границах. Он отметил, что новые военные находки вписываются в картину существования римского гарнизона, дислоцированного на этом месте.
Позже город оказался в эпицентре конфликтов конца IV века. По словам Овчарова, готские войска захватили и сожгли Перперикон в 378 году н. э., после поражения римлян в битве при Адрианополе.
Новые артефакты нельзя напрямую связать с этим наступлением, но они являются материальным свидетельством присутствия солдат и снаряжения в укрепленном поселении.
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