Древние тексты раскрыли утраченную версию христианства: их запретили в IV веке (фото)

Значительная часть знаний об отвергнутых или забытых традициях христианства происходит от авторов, которые выступали против них. Однако ситуация изменилась после того, как недалеко от Наг-Хаммади в Верхнем Египте была обнаружена коллекция древних книг, содержавшая утраченные религиозные и философские сочинения.

Эти рукописи стали известны как кодексы Наг-Хаммади. Написанные на коптском языке 1600 лет назад, они содержали альтернативные традиции об Иисусе, мистические откровения, космологические труды и философские тексты, пишет Arkeonews.

Кодексы Наг-Хаммади продемонстрировали, насколько разнообразной была ранняя христианская мысль, когда различные общины обсуждали идеи об Иисусе, спасении, сотворении мира и божественном знании.

Рукописи были найдены недалеко от Наг-Хаммади в Верхнем Египте Фото: Wikimedia Commons

Находка была сделана в декабре 1945 года недалеко от Джабаль-аль-Тариф, к северу от Наг-Хаммади. Как сообщается, египетский фермер Мухаммед Али аль-Самман обнаружил большой керамический сосуд, в котором находились папирусные книги в кожаных переплётах.

Точные обстоятельства находки неизвестны. Ни один археолог не был свидетелем этой находки, а более поздние описания расходились в отношении места находки и того, как именно были найдены книги. Кроме того, рукописи попали к различным торговцам антиквариатом и на каирский рынок, прежде чем учёные смогли их изучить.

Эта коллекция известна как тринадцать кодексов Наг-Хаммади. В "Коптской энциклопедии Клермонта" приведены 51 текст, представляющие 45 различных произведений, среди которых 36 ранее не были известны ни в какой форме. Большинство из них было переписано на коптском языке в IV веке, хотя многие произведения, вероятно, были написаны ранее на греческом языке.

В "Коптской энциклопедии Клермонта" приводится 51 текст, представляющий 45 различных произведений Фото: Wikimedia Commons

Среди текстов — Евангелие от Фомы, Евангелие от Филиппа, Евангелие Истины, Апокриф Иоанна и другие религиозные и философские сочинения.

Самым известным из этих произведений является Евангелие от Фомы, сохранившееся в Кодексе II. В отличие от четырёх канонических Евангелий, оно не представляет собой сплошного повествования о жизни Иисуса. Вместо этого оно содержит 114 высказываний, приписываемых Иисусу.

Некоторые из них напоминают отрывки из Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, тогда как другие не имеют прямого канонического соответствия. Греческие фрагменты этого произведения уже были найдены в Оксиринхе, но рукопись из Наг-Хаммади стала первой, по сути, полностью сохранившейся версией.

Самым известным из произведений является Евангелие от Фомы, сохранившееся в Кодексе II Фото: Wikimedia Commons

Датировка оригинального Евангелия от Фомы до сих пор остаётся предметом дискуссий. Сохранившаяся коптская рукопись была создана спустя столетия после Иисуса, поэтому её нельзя рассматривать как прямую запись неизвестных высказываний. Однако он свидетельствует о том, что ранние христиане сохраняли традиции об Иисусе в формах, отличных от четырёх Евангелий, которые в конечном итоге стали каноническими.

Причина, по которой рукописи были закопаны, остается неизвестной. Одна из теорий связывает их с пахомианскими монастырями в этом регионе. В исследовании 2024 года, проведённом учёным Лундского университета Полом Линджамаа, утверждалось, что материальные доказательства убедительно подтверждают пахомианское монастырское происхождение, хотя более широкая дискуссия по этому поводу до сих пор не завершена.

Открытие состоялось в декабре 1945 года недалеко от Джабаль-аль-Тариф, к северу от Наг-Хаммади Фото: Wikimedia Commons

Важное значение имеет также 367 год н. э. В том году Афанасий, епископ Александрийский, перечислил 27 книг, соответствующих общепризнанному сегодня сборнику Нового Завета, и отделил их от других христианских писаний. Некоторые исследователи выдвинули предположение, что монахи, возможно, спрятали книги, которые стали неприемлемыми.

Кодексы из Наг-Хаммади показали, что раннее христианство включало гораздо более широкий спектр текстов и идей, чем это следует из одной лишь канонической традиции, сохранившейся до наших дней.

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