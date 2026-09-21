Древні тексти розкрили втрачену версію християнства: їх заборонили у IV столітті (фото)

Значна частина знань про відкинуті або забуті традиції християнства походить від авторів, які виступали проти них. Проте ситуація змінилася після того, як поблизу Наг-Хаммаді у Верхньому Єгипті знайшли колекцію стародавніх книг, що містила втрачені релігійні та філософські твори.

Ці рукописи стали відомі як кодекси Наг-Хаммаді. Написані коптською мовою 1600 років тому, вони містили альтернативні традиції про Ісуса, містичні одкровення, космологічні праці та філософські тексти, пише Arkeonews.

Кодекси Наг-Хаммаді продемонстрували, наскільки різноманітною була рання християнська думка, коли різні спільноти обговорювали ідеї щодо Ісуса, спасіння, створення світу та божественного знання.

Рукописи знайшли поблизу Наг-Хаммаді у Верхньому Єгипті Фото: Wikimedia Commons

Відкриття відбулося в грудні 1945 року поблизу Джабаль-аль-Таріф, на північ від Наг-Хаммаді. Як повідомляється, єгипетський фермер Мухаммед Алі аль-Самман знайшов велику керамічну посудину, що містила папірусні книги в шкіряних обкладинках.

Точні обставини знахідки невідомі. Жоден археолог не був свідком цієї знахідки, а пізніші описи розходилися щодо місця знахідки та того, як саме були знайдені книги. Крім того, рукописи потрапили до різних торговців антикваріатом та на каїрський ринок, перш ніж вчені змогли їх дослідити.

Ця колекція відома як тринадцять кодексів Наг-Хаммаді. У "Коптській енциклопедії Клермонта" наведено 51 текст, що представляють 45 різних творів, серед яких 36 раніше не були відомі в жодній формі. Більшість з них було переписано коптською мовою у IV столітті, хоча багато творів, ймовірно, були написані раніше грецькою мовою.

У "Коптській енциклопедії Клермонта" наведено 51 текст, що представляють 45 різних творів Фото: Wikimedia Commons

Серед текстів — Євангеліє від Фоми, Євангеліє від Філіппа, Євангеліє Істини, Апокриф Іоанна та інші релігійні й філософські твори.

Найвідомішим з творів є Євангеліє від Фоми, збережене в Кодексі II. На відміну від чотирьох канонічних Євангелій, воно не розповідає суцільну історію життя Ісуса. Натомість воно містить 114 висловів, що приписуються Ісусу.

Деякі з них нагадують уривки з Євангелій від Матвія, Марка, Луки та Іоанна, тоді як інші не мають прямого канонічного відповідника. Грецькі фрагменти цього твору вже були знайдені в Оксиринху, але рукопис із Наг-Хаммаді став першою, по суті, повною збереженою версією.

Найвідомішим з творів є Євангеліє від Фоми, збережене в Кодексі II Фото: Wikimedia Commons

Датування оригінального Євангелія від Фоми досі залишається предметом дискусій. Збережений коптський рукопис був створений через століття після Ісуса, тому його не можна розглядати як прямий запис невідомих висловів. Однак він свідчить про те, що ранні християни зберігали традиції про Ісуса у формах, відмінних від чотирьох Євангелій, які зрештою стали канонічними.

Причина, через яку рукописи були закопані, залишається невідомою. Одна з теорій пов'язує їх із пахоміанськими монастирями в цьому регіоні. У дослідженні 2024 року, проведеному вченим Лундського університету Полом Лінджамаа, стверджувалося, що матеріальні докази переконливо підтверджують пахоміанське монастирське походження, хоча ширша дискусія з цього приводу досі не завершена.

Відкриття відбулося в грудні 1945 року поблизу Джабаль-аль-Таріф, на північ від Наг-Хаммаді Фото: Wikimedia Commons

Важливою є також дата 367 року н. е. Того року Афанасій, єпископ Олександрійський, перелічив 27 книг, що відповідають загальновизнаному сьогодні збірнику Нового Завіту, та відмежував їх від інших християнських писань. Деякі дослідники висунули припущення, що ченці, можливо, сховали книги, які ставали неприйнятними.

Кодекси з Наг-Хаммаді продемонстрували, що раннє християнство містило набагато ширший спектр текстів та ідей, ніж це випливає лише з канонічної традиції, що збереглася до наших днів.

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