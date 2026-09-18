Місце, де проповідував Ісус: 2000-річна синагога досі приховує таємницю (фото)

Майже 2000 років тому люди збиралися в синагозі в Магдалі на березі Галілейського моря. Археологи припускають, що у ній міг проповідувати Ісус.

Ця теорія пов'язана головним чином із місцем розташування будівлі та датою її існування. Синагога функціонувала у I столітті н. е., коли, згідно з Євангеліями, Ісус подорожував Галілеєю та проповідував у синагогах, пише Arkeonews.

Будівля мала передпокій, залу з кам'яними лавами, колонами, розписаними стінами та мозаїчною підлогою Фото: Wikimedia Commons

У Матвія 4:23 сказано, що Ісус "ходив по всій Галілеї, навчаючи в їхніх синагогах", а Марко також описує, як він проповідував у синагогах цього регіону.

Синагогу виявили у 2009 році під час археологічних розкопок у стародавній Магдалі, на північно-західному березі Галілейського моря. Це одна з небагатьох відомих синагог Галілеї, що існували до руйнування Другого Храму в 70 році н. е.

Будівля мала передпокій, залу з кам'яними лавами, колонами, розписаними стінами та мозаїчною підлогою. Археологи знайшли монету, датовану 43 роком н. е., під фундаментом мозаїки.

Інші знахідки також вказують на те, що це місце було заселене в I столітті. Нещодавні дослідження підтвердили ранньоримську дату і припустили, що синагога, ймовірно, продовжувала використовуватися аж до середини I століття.

У 2021 році археологи виявили ще одну синагогу періоду Другого Храму Фото: UNIVERSITY OF HAIFA

Одним із найважливіших предметів, знайдених усередині, був "Камінь Магдали"— різьблений вапняковий блок із кількома релігійними зображеннями. Серед них була семигілкова менора. Управління старожитностей Ізраїлю охарактеризувало його як найдавнішу відому менору періоду Другого Храму, знайдену за межами Єрусалима, і, на той час, найдавніший зразок, знайдений усередині релігійної споруди.

Однак археологи досі дискутують щодо точного призначення "Каменю з Магдали". Деякі дослідники пов'язують його з читанням або поводженням зі сувоями Тори, тоді як його зображення також пов'язують із Єрусалимським Храмом. У дослідженні 2026 року, проведеному Воллі Сірафезі, камінь продовжували вивчати в контексті зв'язків з Юдеєю та діяльності Ісуса в Галілеї.

Однак археологи досі дискутують щодо точного призначення "Каменю з Магдали" Фото: Wikimedia Commons

Археологічні знахідки з Магдали стали ще цікавішими у 2021 році, коли в стародавньому поселенні було виявлено другу синагогу періоду Другого Храму. Відстань між цими двома синагогами становила менше 200 метрів. Їхня наявність свідчить про те, що діяльність синагог була невід'ємною частиною життя в Магдалі в цей період, і викликала питання щодо того, як саме використовувалися ці дві споруди.

Інші розкопки показують, що Магдала була розвиненим єврейським поселенням. Археологи виявили вулиці, будинки, крамниці, систему водопостачання та єврейські ритуальні лазні. Дослідження Управління старожитностей Ізраїлю також вказують на те, що головний період розквіту міста припав на ранньоримську епоху.

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