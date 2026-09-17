Капсулу часу знайшли у польському костелі: які таємниці розкрило 140-річне повідомлення (фото)

Під час реставрації історичної кафедри в костелі святого Станіслава у Чяхчині, Польща, виявили капсулу часу. Всередині був пергамент, якому близько 140 років.

Документ був написаний у 1884 році отцем Юзефом Струсінським, який служив парафіяльним священиком у Чяхчині з 1865 по 1892 рік. Його було поміщено в нижній частині амвона, у відділенні, відомому як "шишка", де він залишався аж до нещодавніх реставраційних робіт, пише Heritage Daily.

У записі на пергаменті йшлося про завершення будівництва церкви та виготовлення її головного вівтаря й амвона. Обидва елементи були виготовлені у Плоцьку в майстерні з позолоти Марцелі Леоніака, де над ними працювали теслі, скульптори та позолотники.

Особливу цінність цьому запису надає багатство збережених деталей. Струсінський не просто зазначив, коли було завершено будівництво церкви. Він перелічив імена позолотників, скульпторів, теслярів та інших робітників, залучених до роботи, включаючи підмайстрів, які навчалися позолоті та скульптурі.

Капсулу часу виявили в нижній частині амвона, у відділенні, відомому як "шишка" Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

У записі також зазначено імена благодійників церкви: Антоні Клімкевич, член ради Кредитного товариства, та його дружина Йозефа, уроджена Бонковська.

В історичних будівлях часто зберігаються імена меценатів, тоді як імена окремих майстрів залишаються невідомими. У цьому випадку документ 1884 року пов'язав внутрішнє оздоблення церкви з людьми, які його створили, та тими, хто його фінансував.

Історія не закінчилася з моменту знахідки пергаменту. Реставратори зробили копію та повернули оригінал на колишнє місце схованки всередині амвона. Вони також додали нову записку, в якій описали реставраційні роботи, проведені у XXI столітті.

У записі на пергаменті йшлося про завершення будівництва церкви та виготовлення її головного вівтаря й амвона Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Це означає, що майбутні реставратори можуть знайти в одному місці два записи: один із 1880-х років, а інший — від людей, які працювали над церквою більш ніж століття потому. Копію історичного документа розмістили у притворі церкви, щоб його можна було вивчати, не торкаючись оригінала.

Цей пергамент 1884 року зберігає невеликий фрагмент людської історії, що стоїть за церквою, — імена робітників, меценатів та священика, який вирішив залишити запис для людей, яких він ніколи не зустріне.

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