Капсулу времени нашли в польском костеле: какие тайны раскрыло 140-летнее послание (фото)

Во время реставрации исторической кафедры в костеле святого Станислава в Чяхчине (Польша) обнаружили капсулу времени. Внутри находился пергамент, которому около 140 лет.

Документ был написан в 1884 году отцом Юзефом Струсинским, который служил приходским священником в Чяхчине с 1865 по 1892 год. Он был помещён в нижней части амвона, в отсеке, известном как "шишка", где и оставался вплоть до недавних реставрационных работ, пишет Heritage Daily.

В записи на пергаменте речь шла о завершении строительства церкви и изготовлении её главного алтаря и амвона. Оба элемента были изготовлены в Плоцке в мастерской позолоты Марцели Леониака, где над ними работали плотники, скульпторы и позолотчики.

Особую ценность этой записи придает богатство сохранившихся деталей. Струсинский не просто указал, когда было завершено строительство церкви. Он перечислил имена позолотчиков, скульпторов, плотников и других рабочих, привлечённых к работе, включая подмастеров, обучавшихся позолоте и скульптуре.

Капсулу времени обнаружили в нижней части амвона, в отсеке, известном как "шишка" Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

В записи также указаны имена благотворителей церкви: Антони Климкевич, член совета Кредитного общества, и его жена Йозефа, урождённая Бонковская.

В исторических зданиях часто сохраняются имена меценатов, тогда как имена отдельных мастеров остаются неизвестными. В данном случае документ 1884 года связал внутреннее убранство церкви с людьми, которые его создали, и теми, кто его финансировал.

История не закончилась с момента находки пергамента. Реставраторы сделали копию и вернули оригинал на прежнее место укрытия внутри амвона. Они также добавили новую записку, в которой описали реставрационные работы, проведенные в XXI веке.

В записи на пергамене речь шла о завершении строительства церкви и изготовлении ее главного алтаря и амвона Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Это означает, что будущие реставраторы смогут найти в одном месте две записи: одну из 1880-х годов, а другую — от людей, которые работали над церковью более чем столетие спустя. Копию исторического документа разместили в притворе церкви, чтобы его можно было изучать, не прикасаясь к оригиналу.

Этот пергамент 1884 года хранит небольшой фрагмент человеческой истории, связанной с этой церковью, — имена рабочих, меценатов и священника, решившего оставить запись для людей, с которыми он никогда не встретится.

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