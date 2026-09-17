Тайна Лондонского молотка раскрыта: как современный инструмент оказался в древней скале

Простой железный молоток, найденный внутри куска скалы, стал центральной фигурой загадки, которая тянется уже несколько десятилетий. Этот предмет выглядел как обычный инструмент, но обстоятельства его находки дали основания утверждать, что он может быть гораздо древнее человеческой цивилизации — возможно, даже древнее динозавров.

На вид молоток выглядит почти как обычный: железная головка, прикрепленная к деревянной рукоятке. Однако он окружен твердой скальной породой, датируемой эпохой динозавров, пишет Arkeonews.

История началась в 1930-х годах, когда, по сообщениям, Макс и Эмма Ган нашли недалеко от Ред-Крик камень, из которого торчала деревянная ручка. Когда впоследствии камень раскололи, внутри обнаружили головку молотка. Впоследствии этот предмет стал известен как "Лондонский молоток" или "Лондонский артефакт" и сейчас хранится в Музее доказательств сотворения в Глен-Роузе, штат Техас.

Необычный вид помог превратить молоток в громкую сенсацию. Креационист Карл Бау с 1980-х годов пропагандировал его как доказательство того, что люди могли сосуществовать с динозаврами. По разным данным, окружающая порода относится к очень древним геологическим периодам, в частности к эпохе мезозоя.

Головка молотка имеет длину около 15 сантиметров и ширину 2,5 сантиметра. Согласно часто цитируемому анализу, его состав составляет 96,6 % железа, 2,6 % хлора и 0,74 % серы. Сторонники этого артефакта рассматривают такой состав и его очевидную устойчивость к коррозии как признаки необычной металлургии.

Однако эти утверждения не доказывают, что молоток был изготовлен миллионы лет назад. Имеющиеся исторические данные также не содержат сведений об археологических раскопках, которые достоверно связывали бы этот объект с древним геологическим слоем.

Именно этот недостающий контекст является ключом к разгадке тайны. Согласно материалам, проанализированным Национальным центром научного образования, порода, в которой находился молоток, была рассыпчатой и не входила в состав окружающей коренной породы.

Дж. Р. Коул в 1985 году утверждал, что это имеет значение, поскольку раствор, богатый минералами, может затвердеть вокруг предмета и образовать каменную конкрецию, даже если сам предмет не так древен, как соседние горные породы. Он сравнил этот процесс с минеральными отложениями, которые могут образовываться вокруг современных предметов.

Глен Кубан, осмотревший и сфотографировавший молоток, также отметил, что его конструкция напоминает относительно современный американский горный молоток и что значительная часть деревянной рукоятки выглядела слабо минерализованной. В своём анализе он пришёл к выводу, что молоток, скорее всего, был недавним инструментом, оказавшимся внутри природной конкреции, а не предметом из эпохи динозавров.

Сохранившаяся ручка придала этой истории еще один слой. Креационистские источники использовали потемневшую древесину в качестве доказательства большого возраста. Но потемневшее или частично минерализованное дерево само по себе не может определить, когда был изготовлен инструмент или когда образовалась окружающая конкреция.

Эта же проблема касается и необычного химического состава молотка: анализ материала может показать, что именно в нём содержится, но он не позволяет автоматически определить возраст артефакта.

"Лондонский молоток" вновь попал в новости в январе 2026 года после того, как на аукционе был продан предмет, который рекламировали как этот артефакт. Оригинальный молоток остался в Музее доказательств сотворения, представитель которого заявил, что проданный на аукционе экземпляр, вероятно, был одной из реплик, изготовленных несколько десятилетий назад.

"Лондонский молоток" по-прежнему представляет интерес, однако до сих пор нет никаких доказательств того, что он старше динозавров.

Другие новости науки