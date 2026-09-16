Не все дороги ведут в Рим: ученые проверили эту крылатую фразу (фото)

Фраза "все дороги ведут в Рим" уже давно известна во всём мире, однако новое исследование показало, что это не совсем так. Учёные обнаружили, что несколько других городов имели более удобное транспортное сообщение, чем столица империи.

В ходе исследования было проанализировано почти 300 000 километров римских дорог. Результаты показали, что Антиохия, Анкира, Византий и Коринф имели более выгодное расположение, чем Рим, для обеспечения сухопутного сообщения в пределах империи, пишет Live Science.

На пике своего расцвета, примерно в 117 году н. э., Римская империя охватывала почти 5,5 миллиона квадратных километров на территории Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Для исследования такой огромной территории команда использовала Itiner-e — цифровой атлас, содержащий около 299 000 километров римских дорог.

В ходе исследования было проанализировано почти 300 000 километров римских дорог Фото: Tom Brughmans

Том Бругманс из Орхусского университета пояснил, что важнейший промежуточный сухопутный маршрут, обнаруженный в ходе исследования, не проходил через Рим. Вместо этого он пролегал вдоль побережья Северной Африки и Леванта, проходил через Антиохию и вблизи Анкары, пересекал границу Европы в Константинополе, а затем продолжался через долину реки По и Милан в направлении Франции.

География помогает объяснить, почему Рим не был самой центральной точкой дорожной сети. Сама Италия представляла собой нечто вроде продолжения более обширной системы, тогда как Рим располагался где-то посередине полуострова. Когда исследователи проанализировали передвижения по Италии, оказалось, что самая центральная дорога пролегала вдоль побережья Адриатического моря, а не через Рим.

Исследование также показало тесную связь между многими римскими дорогами и крупными современными автомагистралями Фото: Tom Brughmans

Другие города приобретали важность благодаря своему расположению в региональных сетях. Коринф соединял Пелопоннес с остальной частью Греции, тогда как Анкира служила главным транспортным узлом в Анатолии. Исследование также показало, что столицы провинций, как правило, занимали более центральные позиции для сухопутных путешествий в пределах своих провинций, чем другие города.

В ходе исследования также было проверено ещё одно распространённое представление о римских дорогах: что они были чрезвычайно прямыми. Римские инженеры действительно отдавали предпочтение прямым маршрутам, когда это позволял рельеф местности, но дороги не были равномерно прямыми.

Горы, долины, реки и другие особенности ландшафта зачастую вынуждали строителей вносить коррективы в маршруты. Исследователи обнаружили, что римские дороги в целом были менее прямыми, чем крупные современные дороги, которые благодаря современным технологиям могут гораздо сильнее изменять ландшафты.

Римские инженеры отдавали предпочтение прямым маршрутам, когда это позволял рельеф местности Фото: Tom Brughmans

Исследование также показало тесную связь между многими римскими дорогами и крупными современными автомагистралями. Учёные выяснили, что римская инфраструктура до сих пор совпадает с участками современной дорожной сети, хотя степень этой связи значительно варьировалась от места к месту.

Эти выводы не означают, что Рим не играл важной роли в общей транспортной системе империи. В исследовании рассматривалась наземная инфраструктура, тогда как передвижение на большие расстояния в значительной степени зависело также от рек и морских путей.

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