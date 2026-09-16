Не всі дороги ведуть в Рим: вчені піддали крилату фразу перевірці (фото)

Фраза "всі дороги ведуть в Рим" вже давно стала відомою у всьому світі, проте нове дослідження показало, ще це не зовсім так. Вчені виявили, що кілька інших міст мали краще сполучення, ніж столиця імперії.

У дослідженні було проаналізовано майже 300 000 кілометрів римських доріг. Результати показали, що Антіохія, Анкира, Візантій та Коринф мали вигідніше розташування, ніж Рим, для забезпечення сухопутного сполучення в межах імперії, пише Live Science.

На піку свого розквіту, приблизно в 117 році н. е., Римська імперія охоплювала майже 5,5 мільйона квадратних кілометрів на території Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Для дослідження такої величезної території команда використовувала Itiner-e — цифровий атлас, що містить близько 299 000 кілометрів римських доріг.

У дослідженні було проаналізовано майже 300 000 кілометрів римських доріг Фото: Tom Brughmans

Том Бругманс з Орхуського університету пояснив, що найважливіший проміжний сухопутний маршрут, виявлений у ході дослідження, не проходив через Рим. Натомість він пролягав уздовж узбережжя Північної Африки та Леванту, проходив через Антіохію та поблизу Анкари, перетинав кордон Європи в Константинополі, а потім продовжувався через долину річки По та Мілан у напрямку Франції.

Географія допомагає пояснити, чому Рим не був найцентральнішою точкою дорожньої мережі. Сама Італія утворювала щось на зразок продовження ширшої системи, тоді як Рим розташовувався десь посередині півострова. Коли дослідники проаналізували пересування по Італії, найцентральніша дорога пролягала вздовж Адріатичного узбережжя, а не через Рим.

Дослідження також показало тісний зв'язок між багатьма римськими дорогами та великими сучасними дорогами Фото: Tom Brughmans

Інші міста набували важливості завдяки своєму розташуванню в регіональних мережах. Коринф з'єднував Пелопоннес із рештою Греції, тоді як Анкира слугувала головним транспортним вузлом в Анатолії. Дослідження також виявило, що столиці провінцій, як правило, займали більш центральні позиції для сухопутних подорожей у межах своїх провінцій, ніж інші міста.

У ході дослідження також було перевірено ще одне поширене уявлення про римські дороги: що вони були надзвичайно прямими. Римські інженери дійсно віддавали перевагу прямим маршрутам, коли це дозволяв рельєф місцевості, але дороги не були рівномірно прямими.

Гори, долини, річки та інші особливості ландшафту часто змушували будівельників коригувати маршрути. Дослідники виявили, що римські дороги загалом були менш прямими, ніж великі сучасні дороги, які завдяки сучасним технологіям можуть набагато сильніше змінювати ландшафти.

Римські інженери віддавали перевагу прямим маршрутам, коли це дозволяв рельєф місцевості Фото: Tom Brughmans

Дослідження також показало тісний зв'язок між багатьма римськими дорогами та великими сучасними дорогами. Вчені з'ясували, що римська інфраструктура досі збігається з частинами сучасної дорожньої мережі, хоча ступінь цього зв'язку значно варіювався від місця до місця.

Ці висновки не означають, що Рим не відігравав важливої ролі в загальній транспортній системі імперії. У дослідженні розглядалася наземна інфраструктура, тоді як пересування на великі відстані значною мірою залежало також від річок та морських шляхів.

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