Таємницю Лондонського молотка розкрито: як сучасний інструмент опинився у древній скелі

Простий залізний молоток, знайдений усередині шматка скелі, став центром загадки, яка триває вже кілька десятиліть. Цей предмет виглядав як звичайний інструмент, але обставини його знахідки дали підстави стверджувати, що він може бути набагато давнішим за людську цивілізацію — можливо, навіть давнішим за динозаврів.

На вигляд молоток майже звичайний: залізна головка, прикріплена до частини дерев'яної ручки. Проте його оточує тверда скельна маса, датована часами динозаврів, пише Arkeonews.

Історія почалася в 1930-х роках, коли, за повідомленнями, Макс і Емма Ган знайшли поблизу Ред-Крік камінь, з якого стирчала дерев'яна ручка. Коли згодом камінь розкололи, всередині виявили головку молотка. Згодом цей предмет став відомий як "Лондонський молоток" або "Лондонський артефакт" і зараз зберігається в Музеї доказів створення у Глен-Роузі, штат Техас.

Незвичайний вигляд допоміг перетворити молоток на гучну сенсацію. Креаціоніст Карл Бау з 1980-х років пропагував його як доказ того, що люди могли існувати поряд із динозаврами. За різними даними, навколишню породу відносять до дуже давніх геологічних періодів, зокрема до часів мезозою.

Головка молотка має довжину близько 15 сантиметрів і ширину 2,5 сантиметра. Згідно з часто цитованим аналізом, його склад становить 96,6 % заліза, 2,6 % хлору та 0,74 % сірки. Прихильники цього артефакту розглядають такий склад та його очевидну стійкість до корозії як ознаки незвичайної металургії.

Однак ці твердження не доводять, що молоток був виготовлений мільйони років тому. Наявні історичні дані також не містять відомостей про археологічні розкопки, які б достовірно пов'язували цей об'єкт із стародавнім геологічним шаром.

Саме цей відсутній контекст є ключовим для розгадки таємниці. Згідно з матеріалами, проаналізованими Національним центром наукової освіти, порода, в якій містився молоток, була розсипчастою, а не чітко входила до складу навколишньої корінної породи.

Дж. Р. Коул у 1985 році стверджував, що це має значення, оскільки розчин, багатий на мінерали, може затвердіти навколо предмета й утворити кам'яну конкрецію, навіть якщо сам предмет не є таким старим, як сусідні гірські породи. Він порівняв цей процес із мінеральними відкладеннями, що можуть утворюватися навколо сучасних предметів.

Глен Кубан, який оглянув і сфотографував молоток, також зазначив, що його конструкція нагадує відносно сучасний американський гірничий молоток і що значна частина дерев'яної ручки виглядала слабо мінералізованою. У своєму аналізі він дійшов висновку, що молоток, швидше за все, був недавнім інструментом, який опинився всередині природного конкреції, а не предметом з епохи динозаврів.

Збережена ручка додала цій історії ще один шар. Креаціоністські джерела використовували потемнілу деревину як доказ великого віку. Але потемніле або частково мінералізоване дерево саме по собі не може встановити, коли було виготовлено знаряддя або коли утворилася навколишня конкреція.

Та сама проблема стосується й незвичайного хімічного складу молотка: аналіз матеріалу може описати, що саме присутнє, але він не дає автоматичного визначення віку артефакту.

"Лондонський молоток" знову потрапив у новини в січні 2026 року після того, як на аукціоні було продано предмет, який рекламували як цей артефакт. Оригінальний молоток залишився в Музеї доказів створення, представник якого заявив, що проданий на аукціоні екземпляр, ймовірно, був однією з реплік, виготовлених кілька десятиліть тому.

"Лондонський молоток" залишається цікавим об'єктом, проте досі немає жодних доказів того, що він старший за динозаврів.

Інші новини науки