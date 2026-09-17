Спасено 200 старинных книг из казацкого скита: украинский исследователь нашел их на Афоне (фото)

На Афоне украинский историк и религиовед Сергей Шумило изучает старинную библиотеку казацкого скита "Чёрный Вир". Среди примерно 200 украинских старинных печатных изданий XVI–XVIII веков он обнаружил три ранее неизвестных экземпляра Острожской Библии, а рукописные записи на страницах книг помогли подтвердить давнее предположение Ивана Франко.

"Сейчас я изучаю три ранее неизвестных экземпляра знаменитой Острожской Библии, найденных в закрытом книгохранилище одного из монастырей на Афоне", — рассказал Сергей Шумило. По его словам, эти книги когда-то входили в состав библиотеки украинского казацкого скита "Чёрный Вир". Сам скит давно стоит пустым, однако его библиотека сохранилась, пишет "Историческая Правда".

Точные обстоятельства, при которых книги оказались в другом монастыре, неизвестны. Шумило предполагает, что это могло произойти после 1821 года, когда на Афоне находились турецкие войска, подавлявшие Греческую освободительную революцию. Часть монахов, среди которых были бывшие казаки, была вынуждена покинуть Святую Гору. Вероятно, именно тогда библиотеку перенесли, чтобы спасти книги.

Точные обстоятельства, при которых книги оказались в другом монастыре, неизвестны Фото: Сергей Шумило

Для историка особую ценность представляют не только сами старинные книги. На полях страниц сохранились маргиналии — рукописные комментарии, пометки и дарственные надписи. Именно они могут содержать информацию, которой нет в других источниках.

Одна из таких находок касается Ивана Вишенского и Василия Суразького. Иван Франко в своё время высказал предположение, что они были друзьями. Это утверждение подвергалось критике, в частности со стороны языковеда и историка Агатангела Крымского, поскольку документальных доказательств тогда не существовало.

Эти книги когда-то входили в состав библиотеки украинского казацкого скита "Черный Вир" Фото: Сергей Шумило

В ходе исследования книги, изданной в Остроге в 1595 году, Сергей Шумило обнаружил дарственную надпись Василия Суразского, который передал её Ивану Вишенскому на Афон. "Доказательством его правоты [Ивана Франко] является дарственная надпись на книге, изданной в 1595 году в Остроге", — пояснил исследователь. По его словам, книга впоследствии попала в библиотеку Черного Вира и сохранилась до наших дней.

На полях этой же книги обнаружили автограф Василия Суразького. Ранее считалось, что ни одного его оригинального автографа не сохранилось. "Из таких отдельных фактов прошлого, как из пазлов, формируется объективное представление о казалось бы забытой истории украинской культуры времен казачества", — отметил Шумило.

Книги когда-то входили в состав библиотеки украинского казацкого скита "Черный Вир" Фото: Сергей Шумило

Сам "Чёрный Вир" возник на Афоне в 1740-х годах благодаря иеросхимонаху Григорию Голубу. До пострига он был военным и служил бунчуковым товарищем в Нежинском казацком полку. После военного похода в Персию Голуб оставил службу, продал имение и стекольный завод, принял монашеский постриг и отправился на Афон.

Монахами нового скита стали преимущественно запорожские казаки. Шумило также обнаружил документы о финансовой поддержке "Чёрного Вира" кошевым атаманом Запорожской Сечи Петром Калнышевским. В паломнических заметках XVIII века скит называли "Духовным Запорожьем".

Работа с такими книгами на Афоне имеет свои особенности. Исследователю необходимо получить разрешение руководства монастыря на доступ в книгохранилище, а затем отдельное разрешение на фотографирование. Архив открывает монах, у которого есть и другие обязанности, поэтому на исследование часто остается всего несколько часов в день.

На полях страниц сохранились маргиналии — рукописные комментарии, пометки и дарственные надписи Фото: Сергей Шумило

"Когда приезжаешь на Афон, живешь в небольшой келье по монастырскому распорядку. Питаешься вместе с монахами, ешь то же, что и они", — рассказал Шумило о своей повседневной жизни во время работы на Святой Горе. По его словам, богослужения могут начинаться в час ночи, а после утренней трапезы исследователю предоставляется несколько часов для работы в архиве.

Афон хранит и другие памятники, связанные с украинской духовной и культурной историей. Среди них — келья Паисия Величковского, который прожил там около десяти лет. В настоящее время она находится в полуразрушенном состоянии, однако украинская инициативная группа работает над её восстановлением и планирует создать там музей святого.

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