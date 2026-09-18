Место, где проповедовал Иисус: 2000-летняя синагога до сих пор хранит тайну (фото)

Почти 2000 лет назад люди собирались в синагоге в Магдале на берегу Галилейского моря. Археологи предполагают, что в ней мог проповедовать Иисус.

Эта теория связана главным образом с местоположением здания и периодом его существования. Синагога функционировала в I веке н. э., когда, согласно Евангелиям, Иисус путешествовал по Галилее и проповедовал в синагогах, пишет Arkeonews.

В здании были прихожая, зал с каменными скамейками, колоннами, расписными стенами и мозаичным полом Фото: Wikimedia Commons

В Евангелии от Матфея 4:23 говорится, что Иисус "ходил по всей Галилее, проповедуя в их синагогах", а Марк также описывает, как Он проповедовал в синагогах этого региона.

Синагогу обнаружили в 2009 году во время археологических раскопок в древней Магдале, на северо-западном берегу Галилейского моря. Это одна из немногих известных синагог Галилеи, существовавших до разрушения Второго Храма в 70 году н. э.

В здании были прихожая, зал с каменными скамьями, колоннами, расписными стенами и мозаичным полом. Археологи обнаружили монету, датированную 43 годом н. э., под фундаментом мозаики.

Другие находки также указывают на то, что это место было заселено в I веке. Недавние исследования подтвердили раннеримскую датировку и позволили предположить, что синагога, вероятно, продолжала использоваться вплоть до середины I века.

В 2021 году археологи обнаружили еще одну синагогу периода Второго Храма Фото: UNIVERSITY OF HAIFA

Одним из важнейших предметов, найденных внутри, был "Камень Магдалы" — резной известняковый блок с несколькими религиозными изображениями. Среди них была семирожковая менора. Управление древностей Израиля охарактеризовало его как самую древнюю из известных менор периода Второго Храма, найденную за пределами Иерусалима, и, на тот момент, самый древний экземпляр, обнаруженный внутри религиозного сооружения.

Однако археологи до сих пор спорят о точном назначении "Камня из Магдалы". Некоторые исследователи связывают его с чтением или обращением со свитками Торы, тогда как его изображение также связывают с Иерусалимским Храмом. В исследовании 2026 года, проведённом Уолли Сирафези, камень продолжали изучать в контексте связей с Иудеей и деятельности Иисуса в Галилее.

Однако археологи до сих пор спорят о точном назначении "Камня из Магдалы" Фото: Wikimedia Commons

Археологические находки из Магдалы стали ещё более интересными в 2021 году, когда в древнем поселении была обнаружена вторая синагога периода Второго Храма. Расстояние между этими двумя синагогами составляло менее 200 метров. Их наличие свидетельствует о том, что деятельность синагог была неотъемлемой частью жизни в Магдале в этот период, и вызвало вопросы о том, как именно использовались эти два сооружения.

Другие раскопки показывают, что Магдала была развитым еврейским поселением. Археологи обнаружили улицы, дома, лавки, систему водоснабжения и еврейские ритуальные бани. Исследования Управления по делам древностей Израиля также указывают на то, что главный период расцвета города пришелся на раннеримскую эпоху.

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