Вчений виявив старовинний фрагмент "Одіссеї": він описує жахливу подію (фото)

Виявилося, що на невеликому уривку пергаменту, який зберігався в бібліотеці Утрехтського університету, збереглися вірші з одного з найвідоміших творів давньогрецької літератури. Цей фрагмент, що лежав серед єгипетських та грецьких рукописів, походив із примірника "Одіссеї" Гомера, створеного 1700 років тому.

Марк де Крей, доцент кафедри давньогрецької мови та папірології в Університеті Радбоуда, ідентифікував текст під час вивчення ранньохристиянських рукописів, що зберігаються в бібліотеці Утрехтського університету, пише Live Science.

Колекція рукописів була придбана в середині XX століття у спадкоємців німецького вченого Карла Шмідта. Крихітний пергамент раніше вважався фрагментом VII століття, але його дрібні грецькі літери привернули увагу де Крея.

Вчений швидко впізнав слова, пов'язані з гомерівською поезією, і встановив, що текст походить із 12-ї книги "Одіссеї". Розміри фрагмента становлять приблизно 6,6 на 7,7 сантиметра, і він написаний з обох боків. Утрехтський університет повідомив, що у світі відомо лише про близько 30 подібних фрагментів "Одіссеї".

Найстаріший збережений рукопис "Одіссеї" датується III століттям до н. е.

Цей уривок стосується одного з найпохмуріших моментів в історії Одіссея. Його екіпаж дістався острова Трінакії, де бог Сонця Геліос тримав своє священне стадо. Одіссея попереджали, щоб він не завдавав шкоди тваринам, але після того, як шторми залишили екіпаж без їжі, його люди вбили й з'їли частину худоби.

У фрагменті збережено момент, коли Геліос дізнався про те, що сталося. Він зажадав покарання від Зевса, який згодом знищив корабель Одіссея під час шторму. Екіпаж загинув, і Одіссей залишився єдиним, хто вижив.

Пергамент, ймовірно, колись був частиною невеликого кодексу з оазису Фаюм в Єгипті. Утрехтський університет зазначив, що книга, ймовірно, мала розмір приблизно з сучасний Kindle, що свідчить про те, що "Одіссея" була доступна читачам у Римському Єгипті в компактному форматі. Фрагмент, можливо, вцілів завдяки тому, що походив із середини книги, де інші сторінки допомогли його захистити.

"Іліаду" та "Одіссею" зазвичай датують кінцем VIII або початком VII століття до н. е.

Ця знахідка додає доказів поширення творів Гомера за межами Греції. "Іліаду" та "Одіссею" зазвичай датують кінцем VIII або початком VII століття до н. е., проте цей фрагмент свідчить, що "Одіссею" читали в Єгипті ще багато століть потому.

Де Крей фактично ідентифікував фрагмент "Одіссеї" ще у 2024 році під час дослідження греко-римських рукописів з Єгипту, що зберігаються в університеті. Про цю знахідку Утрехтський університет офіційно оголосив 14 вересня 2026 року.

Результати дослідження колекції мають з'явитися у книзі "Ієратичні, демотичні, грецькі та коптські тексти в колекції Утрехтського університету".

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