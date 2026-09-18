Ученый обнаружил древний фрагмент "Одиссеи": в нем описывается ужасное событие (фото)

Оказалось, что на небольшом отрывке пергамента, хранившемся в библиотеке Утрехтского университета, сохранились стихи из одного из самых известных произведений древнегреческой литературы. Этот фрагмент, лежавший среди египетских и греческих рукописей, происходил из экземпляра "Одиссеи" Гомера, созданного 1700 лет назад.

Марк де Крей, доцент кафедры древнегреческого языка и папирологии в Университете Радбоуда, идентифицировал текст в ходе изучения раннехристианских рукописей, хранящихся в библиотеке Утрехтского университета, пишет Live Science.

Коллекция рукописей была приобретена в середине XX века у наследников немецкого учёного Карла Шмидта. Этот крошечный пергамент ранее считался фрагментом VII века, но его мелкие греческие буквы привлекли внимание де Крея.

Учёный быстро распознал слова, связанные с гомеровской поэзией, и установил, что текст взят из 12-й книги "Одиссеи". Размеры фрагмента составляют примерно 6,6 на 7,7 сантиметра, и он написан с обеих сторон. Утрехтский университет сообщил, что в мире известно лишь около 30 подобных фрагментов "Одиссеи".

Самая древняя из сохранившихся рукописей "Одиссеи" датируется III веком до н. э.

Этот отрывок посвящён одному из самых мрачных моментов в истории Одиссея. Его экипаж добрался до острова Тринакия, где бог Солнца Гелиос держал своё священное стадо. Одиссея предупреждали, чтобы он не причинял вреда животным, но после того, как штормы лишили экипаж провианта, его люди убили и съели часть скота.

В этом фрагменте запечатлен момент, когда Гелиос узнал о случившемся. Он потребовал наказания от Зевса, который впоследствии уничтожил корабль Одиссея во время шторма. Экипаж погиб, и Одиссей остался единственным выжившим.

Пергамент, вероятно, когда-то был частью небольшого кодекса из оазиса Фаюм в Египте. Утрехтский университет отметил, что книга, вероятно, имела размер примерно с современный Kindle, что свидетельствует о том, что "Одиссея" была доступна читателям в Римском Египте в компактном формате. Фрагмент, возможно, сохранился благодаря тому, что находился в середине книги, где другие страницы помогли его защитить.

"Илиаду" и "Одиссею" обычно относят к концу VIII или началу VII века до н. э.

Эта находка добавляет доказательств распространения произведений Гомера за пределами Греции. "Илиаду" и "Одиссею" обычно датируют концом VIII или началом VII века до н. э., однако этот фрагмент свидетельствует о том, что "Одиссею" читали в Египте ещё много веков спустя.

Де Крей фактически идентифицировал фрагмент "Одиссеи" ещё в 2024 году в ходе исследования греко-римских рукописей из Египта, хранящихся в университете. Об этой находке Утрехтский университет официально объявил 14 сентября 2026 года.

Результаты исследования коллекции должны быть опубликованы в книге "Иератические, демотические, греческие и коптские тексты в коллекции Утрехтского университета".

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