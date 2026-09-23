Будували фортеці, ламали обладунки: рідкісні знаряддя римських легіонерів знайшли у Болгарії (фото)

На стародавньому археологічному місці Перперікон у Болгарії, археологи знайшли два залізні інструменти та римське вістря списа. Артефакти виявивили на території римського військового поселення.

Ці інструменти, відомі як "долабри", використовувалися для рубання деревини, копання, дорожніх робіт та будівництва укріплень. Вістря списа належало до "хасти" — ударного списа, яким користувалися римські солдати, пише Arkeonews.

Археологи знайшли два залізні інструменти та римське вістря списа Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Знахідки були представлені болгарським археологом професором Миколою Овчаровим і датуються III–IV століттями нашої ери. Долабри було знайдено поблизу Перперікона, тоді як наконечник спису походив із будівлі в південній частині поселення.

Долабри поєднували кілька функцій в одній залізній головці. Залежно від форми вона могла мати лезо, загострений кінець або кінець, схожий на молоток. Цей інструмент можна було використовувати для рубання деревини, розбивання твердого ґрунту та виконання будівельних робіт. Латинська назва походить від слова dolare, що означає "рубати" або "тесати".

Для римських солдатів таке спорядження було необхідним, оскільки військова служба передбачала не лише бойові дії Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Для римських солдатів таке спорядження було необхідним, оскільки військова служба передбачала не лише бойові дії. Війська мали розчищати територію, копати оборонні рови, споруджувати земляні укріплення та палісади, готувати дороги та утримувати табори.

Стародавні джерела описують, як римська піхота носила з собою інструменти та припаси як частину свого польового спорядження. Овчаров зазначив, що спорядження могло розподілятися між вісьмома солдатами контуберніуму — базової одиниці, що ділила один намет.

У разі потреби долабра могла також стати зброєю. Під час Галльського повстання 21 року н. е. Тацит описував, як римські війська билися з важкоозброєними гладіаторами, відомими як "крупелларії". Сокири та кирки використовувалися проти їхньої броні, коли звичайні атаки виявлялися менш ефективними.

Війська мали розчищати територію, копати оборонні рови, споруджувати земляні укріплення та палісади Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Наконечник списа з Перперікона додає іншу складову до військової картини. Хаста була довгим колючим списом, а не метальною зброєю, такою як пілум. Овчаров описав цю знахідку як зразок пізньоримського періоду. У ранній римській військовій історії хаста також асоціювалася з тріаріями — досвідченою піхотою, яка утворювала третю лінію республіканської армії.

Перперикон розташовувався у Східних Родопах і в римський період перетворився на велике укріплене поселення. Овчаров датує його масивну фортечну стіну кінцем III століття, коли Римська імперія стикалася зі зростаючим тиском на своїх кордонах. Він зазначив, що нові військові знахідки вписуються в картину існування римського гарнізону, дислокованого на цьому місці.

Перперикон розташовувався у Східних Родопах і в римський період перетворився на велике укріплене поселення Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Пізніше місто опинилося в епіцентрі конфліктів кінця IV століття. За словами Овчарова, готські війська захопили й спалили Перперикон у 378 році н. е., після поразки римлян у битві під Адріанополем.

Нові артефакти не можна безпосередньо пов'язати з тим наступом, але вони є матеріальним свідченням присутності солдатів та спорядження в укріпленому поселенні.

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