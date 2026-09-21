У древньому храмі знайшли голову: вчені дізналися, кому вона належала (фото)

Археологи в центральній Італії виявили фрагмент стародавнього релігійного пам'ятника, пов'язаного з етруською богинею Уні. Артефакт знайшли під час поновлення розкопок у стародавньому святилищі Піргі.

Фрагмент було знайдено поблизу Храму Б, де цього року студенти та дослідники з Римського університету "Сапієнца" продовжували археологічні роботи, пише Arkeonews.

Знахідка належить до антефікса — теракотового орнаменту, який колись кріпився до краю черепичного даху. На цьому конкретному фрагменті зображено частину жіночого обличчя, яке ідентифікували як Уні — одну з головних богинь етруської релігії.

Антефікси з жіночими головами вже знаходили біля Храму Б, тож новий фрагмент не є першим зображенням Уні, виявленим у Піргі. Його значення полягає у чіткому археологічному контексті, в якому він був знайдений.

Уні посідала важливе місце в етруській релігії Фото: Sapienza University of Rome

Уні посідала важливе місце в етруській релігії, а згодом її почали асоціювати з римською богинею Юноною та грецькою Герою. Її роль виходила за межі шлюбу та жіночих питань: є свідчення, що пов'язують її також із політичною владою та захистом громади.

У Піргі Уні також пов'язували з фінікійською богинею Астарт. Це свідчить про культурні зв'язки між етруськими та фінікійськими громадами в Середземномор'ї в архаїчний період. Храм Б був збудований наприкінці VI століття до н. е. і входив до складу великого релігійного комплексу, пов'язаного з містом Каере, яке нині відоме як Черветері.

Зв'язок між храмом Б та Уні особливо добре засвідчений трьома тонкими золотими табличками, знайденими в Піргі в 1964 році. Дві з них були написані етруською мовою, а одна — фінікійською.

Зв'язок між храмом Б та Уні особливо добре засвідчений трьома тонкими золотими табличками, знайденими в Піргі в 1964 році Фото: Wikimedia Commons

Написи містять присвяту від Тефаріє Веліанаса, правителя або головного магістрата Каере, і пов'язують Уні в етруському тексті з Астартою у фінікійській версії. Зараз таблички зберігаються в Національному етруському музеї Вілла Джулія в Римі.

Піргі розташовувалося на Тирренському узбережжі поблизу сучасного міста Санта-Севера і слугувало портом Каере. Десятиліття розкопок дозволили виявити храми, сакральні споруди та великі колекції архітектурної теракоти, що робить це місце важливим джерелом для розуміння етруської релігії та контактів між культурами Середземномор'я.

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