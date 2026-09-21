В древнем храме нашли голову: ученые выяснили, кому она принадлежала (фото)

Археологи в центральной Италии обнаружили фрагмент древнего религиозного памятника, связанного с этрусской богиней Уни. Артефакт был найден в ходе возобновления раскопок в древнем святилище Пирги.

Фрагмент был найден недалеко от Храма Б, где в этом году студенты и исследователи из Римского университета "Сапиенца" продолжали археологические раскопки, пишет Arkeonews.

Находка относится к антефиксу — терракотовому орнаменту, который когда-то крепился к краю черепичной крыши. На этом конкретном фрагменте изображена часть женского лица, которое идентифицировали как Уни — одну из главных богинь этрусской религии.

Антефиксы с женскими головами уже находили возле Храма Б, поэтому новый фрагмент не является первым изображением Уни, обнаруженным в Пирге. Его значение заключается в чётком археологическом контексте, в котором он был найден.

Уни занимала важное место в этрусской религии Фото: Sapienza University of Rome

Уни занимала важное место в этрусской религии, а впоследствии её стали ассоциировать с римской богиней Юноной и греческой Герой. Её роль выходила за пределы брака и женских вопросов: есть свидетельства, связывающие её также с политической властью и защитой общины.

В Пирги Уни также ассоциировали с финикийской богиней Астарт. Это свидетельствует о культурных связях между этрусскими и финикийскими общинами в Средиземноморье в архаический период. Храм Б был построен в конце VI века до н. э. и входил в состав большого религиозного комплекса, связанного с городом Каэре, который сегодня известен как Черветери.

Связь между храмом Б и Уни особенно хорошо подтверждается тремя тонкими золотыми табличками, найденными в Пирги в 1964 году. Две из них были написаны на этрусском языке, а одна — на финикийском.

Связь между храмом Б и Уни особенно хорошо подтверждается тремя тонкими золотыми табличками, найденными в Пирги в 1964 году Фото: Wikimedia Commons

Надписи содержат посвящение от Тефарие Велианаса, правителя или главного магистрата Каэры, и связывают Уни в этрусском тексте с Астартой в финикийской версии. В настоящее время таблички хранятся в Национальном этрусском музее "Вилла Джулия" в Риме.

Пирги располагался на Тирренском побережье недалеко от современного города Санта-Севера и служил портом Каэре. Десятилетия раскопок позволили обнаружить храмы, сакральные сооружения и обширные коллекции архитектурной терракоты, что делает это место важным источником для понимания этрусской религии и контактов между культурами Средиземноморья.

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