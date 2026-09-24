Це поселення існувало ще до Парижу: нарешті знайдено залишки Лютеції (фото)

Поблизу собору Нотр-Дам у Парижі археологи виявили свідчення існування Лютеції — старовинного кельтського поселення. Відкриття відбулося під час розкопок у внутрішньому дворику лікарні "Отель-Дьє" на острові Іль-де-ла-Сіте.

Команда археологів виявила стіну заввишки 20 метрів, збудовану з каменю та дерева. Її конструкція відповідала кельтським методам фортифікації, зокрема використанню великих кам'яних блоків та системи дерев'яних балок, пише Live Science.

Дороте Шауї-Дер'є, головний куратор з питань культурної спадщини Регіональної археологічної служби Іль-де-Франс, зазначила, що архітектура "відразу ж дала нам підстави вважати, що це стіна, збудована за галльською традицією".

Команда археологів виявила стіну заввишки 20 метрів, збудовану з каменю та дерева Фото: DRAC Île-de-France

Інші знахідки підтвердили цю ідентифікацію. Біля стіни археологи виявили обвуглені матеріали, спалені насіння та залишки дерев'яної споруди. Біля її основи також було знайдено галльське вістря спису.

Попереднє датування дерев'яних елементів методом вуглецю-14 вказало на період між 200 і 10 роками до н. е., що охоплює час, коли Лютеція була заселена паризіями — кельтським племенем, яке мешкало вздовж Сени.

Лютеція була оппідумом — укріпленим кельтським поселенням — і слугувала головним центром паризіїв. Під час Галльських воєн римські війська під командуванням Юлія Цезаря у 52 році до н. е. вели битву під Лютецією. Війська Цезаря здобули перемогу, але, згідно з його описом у "Галльських війнах", галли спалили поселення та зруйнували його мости, щоб не дати римлянам захопити його.

Упродовж століть археологи сперечалися щодо того, де саме розташовувався центр Лютеції. Нещодавно знайдена стіна є фізичним доказом того, що поселення займало острів Іль-де-ла-Сіте і що в період, описаний Цезарем, на цьому місці сталася велика пожежа.

Лютеція була оппідумом — укріпленим кельтським поселенням — і слугувала головним центром паризіїв Фото: DRAC Île-de-France

"Ця знахідка заповнює археологічну прогалину. Упродовж століть точилися суперечки щодо місця розташування Лютеції", — зазначив Стефан Дешам із Регіональної археологічної служби Іль-де-Франс. "Сьогодні, завдяки цій стіні та її контексту, ми, можливо, маємо ключ до розгадки цієї таємниці".

Залишки занадто крихкі, щоб їх можна було повністю зберегти, оскільки пожежа пошкодила стародавні матеріали. Натомість археологи планують зафіксувати стіну за допомогою 3D-фотограмметрії, створивши детальний цифровий знімок та репліку, щоб цю споруду все ж можна було досліджувати та презентувати громадськості.

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