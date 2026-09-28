Планета, якої не повинно існувати: цей далекий світ має несподівану температуру

Астрономи виявили воду на гігантській планеті HATS-6 b, а також з’ясували, що вона має несподівано низьку температуру.

Вчені провели дослідження планети HATS-6 b, розташованої за 500 світлових років від нас, яка є газовим гігантом, за допомогою космічного телескопа "Вебб". В атмосфері планети було виявлено воду, аміак і метан. Також з’ясувалося, що ця планета значно холодніша, ніж припускали вчені. Та й взагалі така планета взагалі не мала б з’явитися. Дослідження опубліковано в журналі Astronomical Journal, пише Phys.

Планета HATS-6 b за розмірами схожа на Юпітер — найбільшу планету Сонячної системи, яка також є газовим гігантом. Ця далека планета обертається навколо зірки класу "червоний карлик" — меншої та холоднішої за Сонце.

Планети утворюються з газу та пилу, що залишилися після формування зірки. Чим менша зірка, тим менші за розміром планети можуть утворитися навколо неї. Однак величезні розміри HATS-6 b суперечать цьому правилу. Астрономи кажуть, що така планета взагалі не мала б з’явитися, адже для її формування не вистачило б матеріалу. І все ж вона та 40 подібних до неї планет існують. Астрономи досі намагаються з’ясувати, як вони з’явилися.

Планета HATS-6 b у художньому зображенні Фото: phys.org

Під час дослідження вчені виявили в атмосфері планети HATS-6 b воду, метан, аміак та діоксид вуглецю (вуглекислий газ). Якщо водень і кисень, що входять до складу води, а також вуглець раніше виявляли в атмосферах планет-гігантів за межами Сонячної системи, то аміак, що складається з азоту та водню, виявляють дуже рідко. Тому це відкриття є дуже важливим для розуміння складу таких планет.

На холодних гігантських планетах мають бути сполуки, що містять азот, такі як аміак. Але HATS-6 b знаходиться близько до своєї зірки й робить повний оберт лише за 3 земні дні. Отже, там має бути спекотно. Розрахунки показували, що температура на планеті має становити 425 градусів за Цельсієм. Але нові вимірювання зафіксували температуру на рівні 120 градусів за Цельсієм.

Якщо ця планета холодніша, це означає, що щось відбиває значну частину зоряного світла назад у космос, не даючи йому нагріти HATS-6 b, зазначають вчені. Тепер потрібно з’ясувати, що саме це.

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