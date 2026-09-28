Новий космічний телескоп NASA за $1 мільярд зможе зазирнути у самий початок Всесвіту

NASA оголосило про початок проектування нового космічного телескопа PRIMA, який зможе зазирнути у Всесвіт далі, ніж знаменитий телескоп Вебб.

Розпочалося проектування потужного космічного телескопа PRIMA, який стане першим представником нового класу космічних телескопів Probe Explorers. Його мета полягає в тому, щоб отримати дані про походження планет, галактик і чорних дір. Якщо все піде за планом, телескоп буде запущено в космос у 2033 році, пише Live Science.

Космічний PRIMA стане першою обсерваторією нового класу космічних телескопів NASA під назвою Probe Explorers. Мета цих обсерваторій полягає в тому, щоб отримати більше наукових даних про Всесвіт за менші кошти. Космічні телескопи NASA належать або до бюджетних місій з обмеженням вартості в кілька сотень мільйонів доларів, або до флагманських місій, вартість яких становить кілька мільярдів доларів. Обсерваторії Probe Explorers мають зайняти проміжну нішу.

Флагманськими місіями є запущений у 2021 році космічний телескоп "Вебб", вартість розробки якого склала 10 мільярдів доларів, та нещодавно запущений космічний телескоп "Ненсі Грейс Роман", вартість якого склала близько 4,3 мільярда доларів. Вартість телескопа PRIMA, без урахування витрат на запуск, становить 1,2 мільярда доларів.

Вартість телескопа PRIMA, без урахування витрат на запуск, становить 1,2 мільярда доларів Фото: NASA

Згідно із заявою NASA, цей космічний телескоп, якщо все піде за планом, буде запущений у 2033 році. Наразі розпочався етап проектування та розробки необхідних технологій.

PRIMA досліджуватиме космос у далекому інфрачервоному діапазоні світла і зможе зазирнути у Всесвіт далі, ніж це може зробити космічний телескоп "Вебб", який працює у ближньому та середньому інфрачервоному діапазоні світла. Основне завдання телескопа полягає в тому, щоб з’ясувати, як утворилися перші планети і як вони утворюються зараз. Також астрономи хочуть дізнатися, як з’явилися перші галактики та чорні діри, як вони зростали й розвивалися протягом мільярдів років.

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