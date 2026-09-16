Телескоп NASA вартістю $4 мільярди зможе працювати не 5 років, а 22 роки: у космосі сталося "диво"

Запуск космічного телескопа "Ненсі Грейс Роман" пройшов настільки успішно, що запас палива для нього фактично подвоївся.

Спочатку NASA планувала, що новий космічний телескоп "Ненсі Грейс Роман" працюватиме 5 років із можливістю продовження місії ще на 5 років. Тепер же з'ясувалося, що термін його експлуатації може становити щонайменше 22 роки, якщо з обсерваторією нічого не трапиться на відстані 1,6 мільйона кілометрів від Землі. Це стало можливим завдяки ефективному витрачанню палива під час переміщення телескопа до місця його розташування в космосі, пише Space.

Нова космічна обсерваторія NASA "Ненсі Грейс Роман" стартувала з Землі 30 серпня 2026 року на ракеті Falcon Heavy і попрямувала до точки Лагранжа L2 системи Сонце–Земля, розташованої приблизно в 1,6 мільйона кілометрів від нас. Телескоп був розрахований на 5 років роботи з можливістю продовження ще на 5 років, але виявилося, що він зможе досліджувати космос щонайменше 22 роки. І все завдяки тому, що фактична маса телескопа виявилася меншою, ніж передбачалося в проєкті.

Спочатку запас палива розраховувався виходячи з маси 9 800 кг, але телескоп виявився легшим: його маса становила 8 065 кг. Через це інженери змогли розмістити в баках обсерваторії більше палива, ніж було потрібно для 10-річної місії.

Для першого маневру з корекції курсу в космосі, щоб телескоп вирушив до точки Лагранжа L2, планувальники місії зарезервували 200 кілограмів палива, але телескоп витратив лише близько 18 кілограмів. З огляду на залишок палива та те, що баки телескопа заповнені до межі, це дозволить обсерваторії працювати набагато довше, ніж передбачалося.

Результати першого маневру з корекції курсу, який відбувся завдяки ефективній роботі двигунів, дають змогу на початку грудня цього року витратити менше палива на другий маневр, необхідний для виведення телескопа на робочу орбіту в точці L2.

Надалі двигуни телескопа вмикатимуться приблизно раз на 28 днів для утримання його положення та стабілізації орбіти навколо Сонця. Для цього знадобиться незначна кількість палива.

Загалом обсерваторія "Ненсі Грейс Роман" зможе досліджувати космос щонайменше до 2048 року, якщо її прилади не вийдуть з ладу. Усі 18 інфрачервоних приладів пройшли перевірку і працюють бездоганно. Новий телескоп NASA протягом наступних 22 років вивчатиме темну енергію, яка відповідає за прискорене розширення Всесвіту, темну матерію, яка утримує галактики разом, віддалені галактики та зірки, а також має виявити десятки тисяч нових планет у нашій галактиці. Серед них можуть бути світи, які максимально схожі на Землю.

Варто зазначити, що телескоп Ненсі Грейс Роман можна заправити паливом у космосі, але поки що таких заправних станцій ще не створено. Якщо вони з’являться в майбутньому, то, можливо, обсерваторія, на створення якої пішло 4 мільярди доларів, зможе працювати ще довше.

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