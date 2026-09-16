Телескоп NASA за $4 миллиарда сможет работать не 5 лет, а 22 года: в космосе произошло "чудо"

Запуск космического телескопа “Нэнси Грейс Роман” прошел настолько удачно, что запас топлива для него фактически удвоился.

Изначально NASA планировало, что новый космический телескоп "Нэнси Грейс Роман" будет работать 5 лет с возможностью продления миссии еще на 5 лет. Теперь же выяснилось, что срок его эксплуатации может составить минимум 22 года, если с обсерваторией ничего не случится на расстоянии 1,6 миллиона километров от Земли. Это стало возможным благодаря эффективному расходу топлива во время перемещения телескопа к месту его расположения в космосе, пишет Space.

Новая космическая обсерватория NASA "Нэнси Грейс Роман" стартовала с Земли 30 августа 2026 года на ракете Falcon Heavy и направилась к точке Лагранжа L2 системы Солнце–Земля, расположенной примерно в 1,6 миллиона километров от нас. Телескоп был рассчитан на 5 лет работу с возможностью продления еще на 5 лет, но оказалось, что он сможет исследовать космос как минимум 22 года. И все благодаря тому, что фактическая масса телескопа оказалась меньше, чем предполагалось в проекте.

Изначально запас топлива рассчитывался исходя из массы 9 800 кг, но телескоп оказался легче: его масса составила 8 065 кг. Из-за этого инженеры смогли разместить в баках обсерватории больше топлива, чем требовалось для 10-лтеней миссии.

Для первого маневра для коррекции курса в космосе, чтобы телескоп отправился к точке Лагранжа L2? планировщики миссии зарезервировали 200 килограммов топлива, но телескоп израсходовал лишь около 18 килограммов. Учитывая оставшееся топливо плюс то, что баки телескопа заполнены до предела, позволит обсерватории работать гораздо дольше, чем предполагалось.

Результаты первого маневра для коррекции курса, который прошел благодаря эффективной работает двигателей, позволяет в начале декабре этого года потратить меньше топлива для второго маневра, необходимого для выхода телескопа на рабочую орбиту в точке L2.

В дальнейшем двигатели телескопа будут включаться примерно раз в 28 дней для удержания его положения и стабилизации орбиты вокруг Солнца. Для этого потребуется незначительный расход топлива.

В общей сложности обсерватория "Нэнси Грейс Роман" сможет исследовать космос как минимум до 2048 года, если не сломаются ее приборы. Все 18 инфракрасных приборов прошли проверку и отлично работают. Новый телескоп NASA в течение следующих 22 лет будет изучать темную энергию, которая отвечает за ускоренное расширение Вселенной, темную материю, которая удерживает галактики вместе, далекие галактик и звезды, а также должна найти десятки тысяч новых планет в нашей галактике. Среди них могут быть миры, которые максимально похожи на Землю.

Стоит отметить, что телескоп Нэнси Грейс Роман можно заправить топливом в космосе, но пока подобные заправщики еще не созданы. Если они появятся в будущем, то, возможно, обсерватория, на создание которой ушло 4 миллиарда долларов, сможет работать еще дольше.

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