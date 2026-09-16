Время на Марсе ведет себя иначе, чем на Земле: от этого могут пострадать астронавты

Ученые выяснили, что время на Красной планете идет быстрее, чем на нашей планете, и рассчитали на сколько именно.

Исследователи подсчитали, насколько быстрее идут часы на Марсе, и определили, что это означает для будущих миссий на Красную планету. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

На всей Земле высокоточные часы помогают поддерживать единый стандарт измерения времени. Поскольку условия на Земле и Марсе различаются, то течение времени на Красной планете не совпадает с течением времени на нашей планете. Теперь ученые знают, насколько быстрее идет время на Марсе.

Исследователи рассчитали разницу во времени между Марсом и Землей, учитывая гравитацию на Марсе, скорость движения и форму орбиты Красной планеты, а также гравитационное влияние Солнца и Земли.

Команда физиков подсчитала, что время на планете идет в среднем на 477 микросекунд быстрее в сутки, чем на Земле. Исследователи также обнаружили, что эта разница меняется на 226 микросекунд в течение одного марсианского года, который длится 687 земных суток. Отчасти это связано с тем, что Марс имеет более вытянутую орбиту, чем Земля, а значит расстояние от Красной планеты до Солнца меняется.

Измерение течения времени на Марсе оказалось сложной задачей, отчасти из-за того, что сила тяжести на его поверхности примерно в пять раз слабее земной, а отчасти из-за более продолжительного года, что приводит к более резким колебаниям расстояния до Солнца.

Точный отсчет времени важен для систем связи и навигации. Исследование показало, что разница во времени между нашей планетой и Марсом будет иметь серьезные последствия для будущих пилотируемых миссий на Красную планету.

В настоящее время передача сообщений между Землей и Марсом занимает от 4 до 24 минут в зависимости от взаимного расположения планет на их орбитах. Поэтому будущие системы синхронизации связи между планетами должны будут учитывать различие во времени, рассчитанное учеными.

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