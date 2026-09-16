Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе странные "отпечатки ног": неужели инопланетяне (фото)

Ученые обнаружили на поверхности Красной планеты особенности рельефа, которые совершенно непохожи на то, что они видели раньше.

Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейла странное углубление на поверхности, которое напоминает отпечаток чьей-то ноги или лапы. Неужели это след, оставленный живым существом? Неужели его оставил инопланетянин? На самом деле этот объект, хоть и не похож ни на что из того, что ученые видели раньше на поверхности Марса, не связан с инопланетянами. И все же загадка остается, пишет Space.

С 2012 года марсоход Curiosity проводит исследование Марса в кратере Гейла. Там он, в частности, ищет признаки существования внеземной микробной жизни на Красной планете в далеком прошлом. Сейчас марсоход NASA изучает склоны горы Эолида, которая находится в центре кратера Гейла и имеет высоту примерно 5 километров.

Во время недавних наблюдений колесный робот сфотографировал необычную особенность рельефа, которая совершенно не похожа на то, что ученые видели раньше. Этот загадочный объект представляет собой скопление широких, но не очень глубоких углублений, разбросанных по коренной породе Марса. Коренная порода — плотный и твердый слой горных пород, залегающий под рыхлым почвенным покровом.

Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейла странное углубление на поверхности, которое напоминает отпечаток чьей-то ноги или лапы Фото: NASA

Небольшие углубления можно часто встретить на поверхности Марса и их уже изучал Curiosity. Но все они сильно отличаются от недавно обнаруженных форм рельефа. Новые углубления намного шире, но не такие глубокие, как те, что видел марсоход раньше в кратере Гейла. При этом ученые не обнаружили никаких объектов рядом с этими углублениями, которые могли бы находиться в них изначально.

Исследователи собрали максимум данных об этих странных формах рельефа с помощью приборов Curiosity и начали их анализ. Как сообщили ученые из NASA, в материале, который заполняет странные ямы были обнаружены слои, химический состав которых отличается от основной коренной породы.

Ученые хотят выяснить, как образовались эти ямы на Марсе, как давно они существуют и что они могут рассказать об истории Красной планеты.

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