Марсохід Curiosity виявив на Марсі дивні "відбитки ніг": невже це інопланетяни (фото)
Вчені виявили на поверхні Червоної планети особливості рельєфу, які зовсім не схожі на те, що вони бачили раніше.
Марсохід Curiosity виявив у кратері Гейла дивне заглиблення на поверхні, яке нагадує відбиток чиєїсь ноги або лапи. Невже це слід, залишений живою істотою? Невже його залишив інопланетянин? Насправді цей об’єкт, хоч і не схожий ні на що з того, що вчені бачили раніше на поверхні Марса, не пов’язаний з інопланетянами. І все ж загадка залишається, пише Space.
З 2012 року марсохід Curiosity проводить дослідження Марса в кратері Гейла. Там він, зокрема, шукає ознаки існування позаземного мікробного життя на Червоній планеті в далекому минулому. Зараз марсохід NASA вивчає схили гори Еоліда, яка розташована в центрі кратера Гейла і має висоту приблизно 5 кілометрів.
Під час нещодавніх спостережень колісний робот сфотографував незвичайну особливість рельєфу, яка зовсім не схожа на те, що вчені бачили раніше. Цей загадковий об’єкт являє собою скупчення широких, але не дуже глибоких заглиблень, розкиданих по корінній породі Марса. Корінна порода — щільний і твердий шар гірських порід, що залягає під пухким ґрунтовим покривом.
Невеликі поглиблення часто зустрічаються на поверхні Марса, і їх уже досліджував Curiosity. Але всі вони суттєво відрізняються від нещодавно виявлених форм рельєфу. Нові заглиблення набагато ширші, але не такі глибокі, як ті, що марсохід бачив раніше у кратері Гейла. При цьому вчені не виявили жодних об’єктів поруч із цими заглибленнями, які могли б перебувати в них спочатку.
Дослідники зібрали якомога більше даних про ці дивні форми рельєфу за допомогою приладів "Curiosity" і розпочали їх аналіз. Як повідомили вчені з NASA, у матеріалі, що заповнює дивні ями, було виявлено шари, хімічний склад яких відрізняється від основного корінного гірського породи.
Вчені хочуть з’ясувати, як утворилися ці ями на Марсі, як давно вони існують і що вони можуть розповісти про історію Червоної планети.
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