На Марсі астронавти зможуть виробляти паливо для ракет безпосередньо з повітря: як саме

Дослідження показує, що з вуглекислого газу, яким наповнена атмосфера Марса, можна отримати метан, придатний для використання як ракетне паливо.

96 % атмосфери Марса складається з вуглекислого газу. За допомогою технології електрохімічного відновлення з нього можна отримати чистий метан, яким можна заправити ракету та повернутися з Марса на Землю. Таким чином не доведеться везти на Червону планету багато ракетного палива, що значно здешевить місію на сусідню планету, вважають вчені. Дослідження опубліковано в журналі ACS Catalysis, пише Space.

Зараз багато двигунів ракет-носіїв використовують як паливо суміш рідкого кисню та рідкого метану. Водночас, щоб дістатися до Марса й повернутися назад на Землю, астронавтам потрібно взяти з собою багато ракетного палива, але це коштує чималих грошей. А отже, краще виробляти ракетне паливо на Марсі.

Для цього вчені пропонують використовувати технологію електрохімічного відновлення. Це одна з форм електролізу — процесу, під час якого за допомогою електрики запускається хімічна реакція. Дослідження показало, що таким чином можна отримати чистий метан із вуглекислого газу (СО2) атмосфери Марса, придатний для використання як ракетне паливо.

Вибір каталізатора для електролізу визначає, які саме сполуки вуглецю утворюються в результаті електромеханічного відновлення. Вчені з’ясували, що мідний каталізатор із додаванням азоту сприяє утворенню чистого метану (CH₄).

На Землі метод електромеханічного відновлення вуглекислого газу призводить до утворення багатьох побічних продуктів. Тому для отримання метану використовується складне й громіздке обладнання. Астронавти не зможуть взяти з собою на Марс такий пристрій через його велику вагу. Але спеціальний мідний каталізатор дозволяє отримувати метан, в основному, без утворення побічних продуктів, а тому немає необхідності в додатковому очищенні, щоб зробити метан чистішим, кажуть вчені.

NASA планує здійснити першу в історії пілотовану місію на Марс наприкінці 2030-х або у 2040-х роках. Багато що залежить від успішності місячної програми "Артеміда", згідно з якою повернення астронавтів на Місяць відбудеться вже у 2028 році. Далі NASA планує щорічні висадки на Місяць, де на початку наступного десятиліття планується побудувати першу базу на супутнику Землі.

На Місяці, можливо, будуть випробувані нові технології, які дозволять людям дістатися до Марса і повернутися назад.

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