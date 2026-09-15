Японський зонд вперше в історії за допомогою лазера виміряв відстань до об'єкта в космосі (фото)

Космічний апарат "Хаябуса-2" двічі спрямував лазери на астероїд Торіфуне, пролітаючи повз нього зі швидкістю 18 000 км/год.

Зонд "Хаябуса-2" вперше в історії виміряв відстань до астероїда за допомогою лазерного променя. Цей унікальний експеримент може допомогти у захисті Землі від астероїдної загрози, пише IFLScience.

Космічний апарат "Хаябуса-2" відомий тим, що вперше в історії доставив на Землю зразки астероїда. Це сталося у 2020 році, коли японський зонд надіслав на Землю зразки астероїда Рюгу. Зараз у рамках розширеної місії "Хаябуса-2" летить до невеликого астероїда 1998 KY26, щоб взяти зразки місцевої гірської породи та доставити їх на Землю.

На шляху до своєї мети японський зонд вперше в історії виміряв відстань до астероїда за допомогою лазера. Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомило, що апарат направляв лазери на астероїд Торіфуне з відстані 15 і 20 кілометрів. При цьому сам зонд летів зі швидкістю 18 000 км/год.

Ділянка на астероїді Торіфуне, освітлена лазером під час успішного вимірювання відстані (червоний колір), та ділянка під час невдалого вимірювання (синій колір) Фото: JAXA

Направляючи лазерний промінь на об’єкт і фіксуючи час повернення відбитого сигналу, можна визначити відстань до нього, що, у свою чергу, допомагає обчислити його розмір. Цей метод вимірювання відстані до астероїда, який вперше продемонстрував апарат "Хаябуса-2", може бути корисним для захисту Землі від астероїдної загрози. Вчені зможуть заздалегідь визначити положення, розмір і швидкість руху потенційно небезпечного астероїда.

Що стосується основної мети зонда "Хаябуса-2", то вчені вважають, що астероїд 1998 KY26 має ширину всього 11 метрів і при цьому дуже швидко обертається навколо своєї осі. За допомогою лазерів вчені сподіваються визначити точний розмір цього космічного каменю. Це необхідно ще й тому, що зонд "Хаябуса-2" має ширину 6 метрів, а тому йому може бути складно приземлитися на дуже маленький астероїд.

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