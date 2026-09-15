Запчастини від НЛО: новий американський літак-невидимка пов'язують із технологіями інопланетян (відео)

Презентація нового безпілотного літального апарата Vectis від Lockheed Martin викликала припущення про те, що компанія використовує позаземні технології.

Компанія Lockheed Martin у Вашингтоні представила секретну розробку свого підрозділу Skunk Works. Це безпілотний літак-невидимка Vectis, який діятиме спільно з американськими винищувачами в бойових операціях. Ця подія викликала обговорення в соціальних мережах версії про те, що США нібито використовують технології НЛО, що зазнали аварії, пише Daily Mail.

Секретний безпілотний літальний апарат Vectis нагадує техніку з наукової фантастики і має характеристики, які дозволяють йому залишатися непомітним для радарів. Довжина літака-невидимки становить близько 10,5 метрів, а розмах крила — близько 11,5 метрів. За довжиною він порівнянний з безпілотником MQ-9 Reaper, а за розмахом крила — з винищувачем F-35.

Представлений безпілотний літальний апарат був лише повнорозмірним макетом Vectis. Очікується, що перший повноцінний прототип буде передано американським військовим до кінця 2027 року.

Представлений безпілотний літальний апарат був лише повнорозмірним макетом Vectis Фото: Lockheed Martin

Згідно із заявою компанії Lockheed Martin, до 2027 року буде створено п’ять безпілотників Vectis. Вони забезпечать американських військових революційним літальним апаратом, здатним вести бій з винищувачами супротивника, завдавати ударів по наземних цілях або таємно проводити розвідку.

Напередодні презентації компанія Lockheed Martin опублікувала загадкове повідомлення із силуетом невідомого літального апарата, заявивши, що її підрозділ Skunk Works вийшов на "новий рівень".

Напередодні презентації компанія Lockheed Martin опублікувала загадкове повідомлення із силуетом невідомого літального апарата Фото: Lockheed Martin

Багато користувачів соціальних мереж, побачивши цю публікацію, одразу ж заявили, що компанія приховує той факт, що у своїх розробках вона використовує деталі розбитих НЛО, тобто космічних кораблів інопланетян. Після презентації подібних повідомлень у соціальних мережах стало ще більше. Прихильники теорії змови заявили, що новий літак-невидимка має "інопланетний дизайн" і може бути пов'язаний із позаземними технологіями.

Хоча користувачі соціальних мереж не мають доказів того, що під час створення Vectis використовувалися технології інопланетян, принаймні один колишній співробітник компанії Lockheed Martin стверджував, що чутки про подібні розробки мають під собою підстави.

Бойд Бушман, колишній інженер компанії Lockheed Martin, який помер у 2014 році, стверджував, що працював з інопланетянами та використовував деталі НЛО під час створення секретних літальних апаратів. Незадовго до смерті Бушман навіть показав фотографії, на яких, як він стверджував, зображені інопланетяни, з якими він працював на секретній базі "Зона 51".

Бойд Бушман, колишній інженер компанії Lockheed Martin, який помер у 2014 році, стверджував, що працював з інопланетянами Фото: Daily Mail

Заяви Бушмана так і не були підтверджені. Вважається, що це звичайна фальсифікація. Пентагон і Білий дім стверджують, що жодних фізичних доказів існування інопланетян виявлено не було.

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