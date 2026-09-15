Запчасти от НЛО: новый американский самолет-невидимка связывают с технологиями инопланетян (видео)

Презентация нового беспилотного летательного аппарата Vectis от Lockheed Martin вызвала предположение о том, что компания использует внеземные технологии.

Компания Lockheed Martin в Вашингтоне представила секретную разработку своего подразделения Skunk Works. Это беспилотный самолет-невидимка Vectis, который будет действовать совместно с американскими истребителями в боевых операциях. Это событие вызвало обсуждения в социальных сетях версии о том, что США якобы используют технологии разбившихся НЛО, пишет Daily Mail.

Секретный беспилотный летательный аппарат Vectis напоминает технику из научной фантастики и имеет характеристики, которые позволяют ему быть незаметным для радаров. Длина самолета-невидимки составляет около 10,5 метров, а размах крыла — около 11,5 метров. По длине он сопоставим с беспилотником MQ-9 Reaper, а по размаху крыла — с истребителем F-35.

Представленный беспилотный летательный аппарат был лишь полноразмерным макетом Vectis. Ожидается, что первый полноценный прототип будет передан американским военным к концу 2027 года.

Представленный беспилотный летательный аппарат был лишь полноразмерным макетом Vectis Фото: Lockheed Martin

Согласно заявлению Lockheed Martin, к 2027 году создано пять беспилотников Vectis. Они обеспечат американских военных революционным летательным аппаратом, способным вести бой с истребителями противника, наносить удары по наземным целям или скрытно вести разведку.

Перед презентацией Lockheed Martin, опубликовала загадочное сообщение с силуэтом неизвестного летательного аппарата, заявив, что ее подразделение Skunk Works вышло на "новый уровень".

Перед презентацией Lockheed Martin, опубликовала загадочное сообщение с силуэтом неизвестного летательного аппарата Фото: Lockheed Martin

Многие пользователи социальных сетей, увидев эту публикацию, тут же заявили, что компания скрывает тот факт, что в своих разработках она использует детали разбившихся НЛО, то есть космических кораблей инопланетян. После презентации подобных сообщений в социальных сетях стало еще больше. Сторонники теории заговора заявили, что новый самолет-невидимка имеет "инопланетный дизайн" и он может быть связан с внеземными технологиями.

Хотя у пользователей социальных сетей нет доказательств того, что при создании Vectis использовались технологии инопланетян, по крайней мере один бывший сотрудник компании Lockheed Martin утверждал, что слухи о подобных разработках оправданы.

Бойд Бушман, бывший инженер Lockheed Martin, который умер в 2014 году, заявлял, что работал инопланетянами, и использовал детали НЛО при создании секретных летательных аппаратов. Незадолго до смерти Бушман даже показал фотографии, на которых, как он утверждал запечатлены инопланетяне, с которыми он работал на секретной базе Зона 51.

Бойд Бушман, бывший инженер Lockheed Martin, который умер в 2014 году, заявлял, что работал инопланетянами Фото: Daily Mail

Заявления Бушмана так и не были подтверждены. Считается, что это обычная фальсификация. Пентагон и Белый дом утверждают, что никаких физических доказательств существования инопланетяне обнаружено не было.

Другие новости науки