На Луне находятся технологии инопланетян, считают ученые: как они там оказались

Исследователи считают, что следы технологий давно исчезнувшей внеземной цивилизации можно относительно легко обнаружить на поверхности спутника Земли.

Ученые считают, что крошечные фрагменты технологий потенциальных инопланетян, которые давно исчезли, могли попасть на Луну, преодолев межзвездное пространство. Обнаружить эти технологические реликвии, инопланетного происхождения, вероятно, будет относительно просто. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

Исследователи давно ищут признаки внеземных технологий в космосе, но пока что ничего не обнаружили. Авторы исследования считают, что, возможно, активных внеземных технологий уже не существует, ведь потенциальные инопланетные цивилизации уже исчезли. Но остатки этих технологий можно обнаружить, в частности, на поверхности Луны.

Луна из-за отсутствия атмосферы и магнитного поля постоянно подвергается бомбардировке метеоритами, а также воздействию непрерывного потока микроскопических частиц, которые приходят не только из Солнечной системы, но из-за ее пределов. Поскольку на Луне нет тектонической активности и жидкой воды, эти частицы сохраняются на ее поверхности в лунной пыли.

Луна из-за отсутствия атмосферы и магнитного поля постоянно подвергается бомбардировке метеоритами, а также воздействию непрерывного потока микроскопических частиц, которые приходят не только из Солнечной системы, но из-за ее пределов Фото: NASA

Авторы исследования считают, что эта пыль может содержать крошечные фрагменты технологий давно исчезнувших инопланетных цивилизаций. Фрагменты огромных космических искусственных структур, таких как сферы Дайсона или космических аппаратов инопланетян могли быть разрушены после гибели внеземной цивилизации. Крошечные частицы металла или других искусственных материалов могут быть выброшены из звездных систем, где обитали разумные инопланетян, мощными потоками звездного ветра. В течение длительных периодов времени они могли перемещаться по галактике, попасть в Солнечную систему и оказаться на Луне.

Ученые считают, если тщательно изучить лунную пыль, то можно обнаружить следы технологий инопланетян. Моделирование показало, что фрагменты технологий размером до 3 микрометров (около 3% толщины человеческого волоса) способны перемещаться в межзвездном пространстве на протяжении миллиарда лет.

Хотя ни в одном образце горных пород с Луны не было обнаружено признаков инопланетных технологий, это не значит, что их там нет, считают авторы исследования. Вероятно, ученые, изучавшие эти образцы не искали подобные фрагменты внеземных технологий или же сами образцы были слишком малы для получения необходимых результатов.

Исследователи считают, что хватит образца лунного реголита объемом 1 кубический метр, чтобы обнаружить хотя бы один фрагмент технологий потенциальной инопланетной цивилизации, которая давно исчезла.

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