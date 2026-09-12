На Місяці знаходяться технології інопланетян, вважають вчені: як вони там опинилися

Дослідники вважають, що сліди технологій давно зниклої позаземної цивілізації можна відносно легко виявити на поверхні супутника Землі.

Вчені вважають, що крихітні фрагменти технологій потенційних інопланетян, які давно зникли, могли потрапити на Місяць, подолавши міжзоряний простір. Виявити ці технологічні реліквії інопланетного походження, ймовірно, буде відносно просто. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

Дослідники вже давно шукають сліди позаземних технологій у космосі, але поки що нічого не виявили. Автори дослідження вважають, що, можливо, активних позаземних технологій уже не існує, адже потенційні інопланетні цивілізації вже зникли. Але залишки цих технологій можна виявити, зокрема, на поверхні Місяця.

Місяць через відсутність атмосфери та магнітного поля постійно піддається бомбардуванню метеоритами, а також впливу безперервного потоку мікроскопічних частинок, які надходять не лише з Сонячної системи, а й з-поза її меж. Оскільки на Місяці немає тектонічної активності та рідкої води, ці частинки зберігаються на його поверхні у вигляді місячного пилу.

Місяць, через відсутність атмосфери та магнітного поля, постійно зазнає бомбардування метеоритами, а також впливу безперервного потоку мікроскопічних частинок, які надходять не лише з Сонячної системи, а й з-поза її меж Фото: NASA

Автори дослідження вважають, що цей пил може містити крихітні фрагменти технологій давно зниклих інопланетних цивілізацій. Фрагменти величезних штучних космічних структур, таких як сфери Дайсона або космічні апарати інопланетян, могли бути зруйновані після загибелі позаземної цивілізації. Крихітні частинки металу або інших штучних матеріалів могли бути викинуті з зіркових систем, де мешкали розумні інопланетяни, потужними потоками зоряного вітру. Протягом тривалих періодів часу вони могли переміщатися галактикою, потрапити до Сонячної системи й опинитися на Місяці.

Вчені вважають, що якщо ретельно дослідити місячний пил, то можна виявити сліди технологій інопланетян. Моделювання показало, що фрагменти технологій розміром до 3 мікрометрів (близько 3 % товщини людської волосини) здатні переміщатися в міжзоряному просторі протягом мільярда років.

Хоча в жодному зразку гірських порід з Місяця не було виявлено ознак інопланетних технологій, це не означає, що їх там немає, вважають автори дослідження. Ймовірно, вчені, які досліджували ці зразки, не шукали подібних фрагментів позаземних технологій, або ж самі зразки були занадто малі для отримання необхідних результатів.

Дослідники вважають, що зразка місячного реголіту об’ємом 1 кубічний метр буде достатньо, щоб виявити хоча б один фрагмент технологій потенційної інопланетної цивілізації, яка давно зникла.

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