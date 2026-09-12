Сонце поглинуло величезну планету: вчені з’ясували, що сталося

Результати нового дослідження дають змогу розгадати деякі таємниці нашої зірки.

У Сонячній системі немає планет класу "суперземля" (кам’янистих планет, які в кілька разів більші за Землю), хоча це досить поширені світи в нашій галактиці. Вчені вважають, що так сталося через те, що Сонце мільярди років тому поглинуло такий світ. Нове дослідження припускає, що ця подія може пояснити деякі загадки Сонця. При цьому вчені вважають, що сліди "космічного канібалізму" досі зберігаються в надрах Сонця і їх можна виявити. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

Коли Сонце було молодим, понад 4,5 мільярда років тому, навколо нього утворилися планети, що складають Сонячну систему. У ній немає планет класу "суперземля". Хоча з понад 6000 тисяч виявлених планет у Чумацькому Шляху близько 30% — це світи класу "суперземля".

На думку вчених, відсутність такої планети в Сонячній системі пов’язана з тим, що мільярди років тому величезна планета рухалася до Сонця і зіткнулася з нашою зіркою. На це вказує комп’ютерне моделювання. Вчені вважають, що хімічні сліди цієї катастрофічної події досі знаходяться в надрах Сонця і їх можна виявити.

На думку вчених, відсутність суперземлі в Сонячній системі пов"язана з тим, що мільярди років тому величезна планета рухалася до Сонця і зіткнулася з нашою зіркою. Ілюстрація Фото: space.com

Результати моделювання показали, що поточним характеристикам Сонця найкраще відповідає сценарій поглинання планети, маса якої була в 5–10 разів більшою за масу Землі.

Якщо ця подія дійсно сталася, то вона може пояснити суперечності між спостереженнями за Сонцем та теоретичними моделями. Йдеться, зокрема, про глибину конвективної зони Сонця, яка, за оцінками, становить 200 000 км, та низький вміст літію на поверхні нашої зірки.

Астрономи вважають, що поглинання Сонцем величезної планети могло призвести до зміни внутрішньої структури нашої зірки та її хімічного складу.

Тепер, за словами вчених, потрібно знайти в надрах Сонця хімічні сліди того, що зірка справді поглинула величезний кам’янистий світ мільярди років тому.

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