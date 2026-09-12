Солнце поглотило огромную планету: ученые выяснили, что случилось

Результаты нового исследования позволяют решить некоторые загадки нашей звезды.

В Солнечной системе нет планет класса суперземля (каменистых планет, которые в несколько раз больше Земли), хотя это довольно распространенные миры в нашей галактике. Ученые считают, что так произошло из-за того, что Солнце миллиарды лет назад поглотило такой мир. Новое исследование предполагает, что это событие может объяснить некоторые загадки Солнца. При этом ученые считают, что следы "космического каннибализма" до сих пор хранятся в недрах Солнца и их можно обнаружить. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

Когда Солнце было молодым, более 4,5 миллиардов лет назад, вокруг него сформировались планеты, составляющие Солнечную систему. В ней нет планеты класса суперземля. Хотя из более чем 6000 тысяч обнаруженных планет в Млечном Пути около 30% — это миры класса суперземля.

Как считают ученые, отсутствие такого мира в Солнечной системе связано с тем, что миллиарды лет назад огромная планета мигрировала к Солнцу и столкнулась с нашей звездой. На это указывает компьютерное моделирование. Ученые считают, что химические следы этого катастрофического события все еще находятся в недрах Солнца и их можно обнаружить.

Как считают ученые, отсутствие суперземли в Солнечной системе связано с тем, что миллиарды лет назад огромная планета мигрировала к Солнцу и столкнулась с нашей звездой. Иллюстрация Фото: space.com

Результаты моделирования показали, что текущим характеристикам Солнца лучше всего соответствует сценарий поглощения планеты, масса которой была в 5-10 раз больше массы Земли.

Если это событие удивительно произошло, то оно может объяснить противоречия в наблюдениях за Солнцем и теоретическими моделями. Речь идет, в частности, о глубине конвективной зоны Солнца, которая, по оценкам, составляет 200 000 км и низком содержании лития на поверхности нашей звезды.

Астрономы считают, что поглощение Солнцем огромной планеты могло привести к изменению внутренней структуры нашей звезды и ее химического состава.

Теперь, по словам ученых, нужно найти в недрах Солнца химические отпечатки того, что звезда действительно поглотила огромный каменистый мир миллиарды лет назад.

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