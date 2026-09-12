Самая маленькая планета Солнечной системы становится еще меньше: что происходит (фото)

Ученые выяснили, что Меркурий, ближайшая планета к Солнцу, уменьшается в размерах гораздо сильнее, чем предполагалось ранее.

Планета Меркурий примерно в три раза меньше Земли по размеру (диаметр планеты 4880 км). Новое исследование показало, что самая маленькая планета Солнечной системы в процессе эволюции уменьшилась на 10–30% больше, чем предсказывали предыдущие модели. То есть с момента своего формирования 4,5 миллиарда лет назад Меркурий потерял 19-23 км. Хотя раньше считалось, что уменьшилась в диаметре на 4-16 км. По словам ученых, определение масштабов уменьшения Меркурия имеет ключевое значение для изучения состава недр планеты. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Live Science.

Меркурий, как и другие планеты Солнечной системы, сформировался 4,5 млрд лет назад в результате постепенных столкновений и объединения каменистых и газообразных материалов. Эти столкновения приводили к выделению тепла и с тех пор планета медленно остывает, а недра Меркурия сжимаются. Этот процесс приводил к появлению на поверхности планеты геологических складок. Но, как показало исследование, эти складки на поверхности были скрыты в результате появления новых ударных кратеров и обломков, которые оседали после удара астероидов. Поэтому, как считают ученые, более значительное уменьшение размеров планеты оставалось незамеченным.

Поверхность Меркурия Фото: NASA

По словам ученых, более значительное сжатие Меркурия, на 10-30% больше, чем предполагалось ранее, важное значение для понимания эволюционной истории планеты.

Новое открытие также может указывать на то, что у Меркурия более крупное металлическое ядро, в котором содержится меньше легких химических элементов.

Ученые обнаружили, что Меркурий уменьшается в размерах гораздо сильнее, чем предполагалось, благодаря анализу данных зонда NASA MESSENGER, который изучал планету с 2011 по 2015 год.

Подтвердить результаты нового исследования может космический аппарат BepiColombo, который в начале сентября вышел на орбиту вокруг Меркурия и вскоре начнется его научная миссия.

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