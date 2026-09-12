Найменша планета Сонячної системи стає ще меншою: що відбувається (фото)

Вчені з’ясували, що Меркурій, найближча до Сонця планета, зменшується в розмірах набагато сильніше, ніж передбачалося раніше.

Планета Меркурій приблизно втричі менша за Землю за розміром (діаметр планети — 4880 км). Нове дослідження показало, що найменша планета Сонячної системи в процесі еволюції зменшилася на 10–30 % більше, ніж передбачали попередні моделі. Тобто з моменту свого формування 4,5 мільярда років тому Меркурій втратив 19–23 км. Хоча раніше вважалося, що він зменшився в діаметрі на 4–16 км. За словами вчених, визначення масштабів зменшення Меркурія має ключове значення для вивчення складу надр планети. Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише Live Science.

Меркурій, як і інші планети Сонячної системи, утворився 4,5 млрд років тому в результаті поступових зіткнень та об’єднання кам’янистих і газоподібних матеріалів. Ці зіткнення супроводжувалися виділенням тепла, і відтоді планета повільно охолоджується, а надра Меркурія стискаються. Цей процес призвів до появи на поверхні планети геологічних складок. Однак, як показало дослідження, ці складки на поверхні були приховані внаслідок появи нових ударних кратерів та уламків, що осідали після ударів астероїдів. Тому, як вважають вчені, більш значне зменшення розмірів планети залишалося непоміченим.

Поверхня Меркурія Фото: NASA

За словами вчених, більш значне стискання Меркурія — на 10–30 % більше, ніж передбачалося раніше — має важливе значення для розуміння еволюційної історії планети.

Це нове відкриття також може свідчити про те, що Меркурій має більшу металеву ядру, в якій міститься менше легких хімічних елементів.

Вчені виявили, що Меркурій зменшується в розмірах набагато сильніше, ніж передбачалося, завдяки аналізу даних зонда NASA MESSENGER, який досліджував планету з 2011 по 2015 рік.

Підтвердити результати нового дослідження може космічний апарат BepiColombo, який на початку вересня вийшов на орбіту навколо Меркурія, і незабаром розпочнеться його наукова місія.

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