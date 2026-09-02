BepiColombo пережив не зовсім вдалий політ до найменш дослідженої планети: починається найскладніше (відео)

Щоб розпочати дослідження Меркурія, найближчої до Сонця планети, зонд BepiColombo має розділитися на дві частини.

Космічний апарат BepiColombo успішно завершив восьмирічний політ до найближчої до Сонця планети — Меркурія. Хоча не обійшлося без проблем, що призвело до того, що зонд BepiColombo на рік пізніше розпочне дослідження найменш вивченої планети Сонячної системи. Тепер йому потрібно розділитися на два окремі апарати, кожен з яких займе свою орбіту навколо Меркурія, пише Gizmoido.

BepiColombo — лише третій у історії зонд для дослідження Меркурія

BepiColombo — це спільна місія Європейського космічного агентства (ESA) та Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). BepiColombo складається з двох частин: орбітальних апаратів Mercury Planetary Orbiter та Mercury Magnetospheric Orbiter, які закріплені на основному модулі Mercury Transfer Module.

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Космічний апарат здійснив свій перший проліт повз Меркурій у жовтні 2021 року і відтоді надсилає фотографії найменшої планети Сонячної системи, а також цінні дані Фото: ESA

Космічний апарат BepiColombo було запущено у 2018 році з метою дослідження поверхні, внутрішнього складу та магнітного поля Меркурія — першої планети Сонячної системи.

BepiColombo — це лише третій космічний апарат в історії, який досліджуватиме Меркурій з близької відстані, оскільки потужне гравітаційне тяжіння Сонця ускладнює політ до цієї планети.

Космічний апарат BepiColombo було запущено у 2018 році з метою дослідження поверхні, внутрішнього складу та магнітного поля Меркурія — першої планети Сонячної системи Фото: ESA

Космічний апарат здійснив свій перший проліт повз Меркурій у жовтні 2021 року і відтоді надсилає фотографії найменшої планети Сонячної системи, а також цінні дані.

Меркурій приблизно у 2,5 рази менший за Землю Фото: NASA

3 вересня 2026 року відбудеться ключовий етап місії BepiColombo. Космічний апарат нарешті вийде на орбіту навколо Меркурія. За цією подією можна буде спостерігати в прямому ефірі за посиланням нижче. Трансляція розпочнеться о 14:45 за київським часом.

Спочатку планувалося, що BepiColombo вийде на орбіту навколо Меркурія у грудні 2025 року, але двигуни космічного апарата більше не працюють на повну потужність через збій, який стався у 2024 році. Космічний апарат був змушений змінити траєкторію руху до Меркурія.

У четвер, 3 вересня, відбудеться відокремлення основного модуля Mercury Transfer Module від апаратів Mercury Planetary Orbiter та Mercury Magnetospheric Orbiter, які поки що як єдине ціле вийдуть на полярну орбіту навколо Меркурія. У грудні 2026 року, якщо все піде за планом, два зонди також розділяться і вийдуть кожен на свою орбіту навколо маленької планети.

Меркурій — не найспекотніша планета

Меркурій приблизно у 2,5 рази менший за Землю. Його поверхня настільки вкрита кратерами, що він нагадує Місяць. Температура на Меркурії вночі може опускатися до мінус 180 градусів Цельсія, а вдень підніматися до 430 градусів Цельсія. Але це не найспекотніша планета в Сонячній системі. Пальму першості утримує Венера з температурою до 480 градусів Цельсія. Хоча це друга від Сонця планета, дуже щільна атмосфера утримує занадто багато тепла.

Рік на Меркурії триває всього 88 земних днів, а через повільне обертання навколо своєї осі день на цій планеті триває аж 59 земних днів.

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