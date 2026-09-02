BepiColombo пережил не совсем удачный полет к наименее изученной планете: начинается самое сложное (видео)

Для того, чтобы начать исследовать Меркурий, ближайшую планету к Солнцу, зонд BepiColombo должен разделиться на две части.

Космический аппарат BepiColombo успешно пережил восьмилетний полет к самой близкой планете к Солнцу — Меркурию. Хотя не обошлось без проблем, что привело к тому, что зонд BepiColombo на год позже начнет исследование наименее изученной планеты Солнечной системы. Теперь ему нужно разделиться на два отдельных аппарата, каждый из которых займет свою орбиту вокруг Меркурия, пишет Gizmoido.

BepiColombo – лишь третий в истории зонд для исследования Меркурия

BepiColombo – это совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). BepiColombo состоит из двух частей: орбитальных аппаратов Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter, которые закреплены на основном модуле Mercury Transfer Module.

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Космический аппарат совершил свой первый пролет мимо Меркурия в октябре 2021 года и с тех пор передает фотографии самой маленькой планеты Солнечной системы, а также ценные данные Фото: ESA

Космический аппарат BepiColombo был запущен в 2018 году для того, чтобы изучить поверхность, внутренний состав и магнитное поле Меркурия – первой планеты Солнечной системы.

BepiColombo — это лишь третий космический аппарат в истории, который будет изучать Меркурий с близкого расстояния, поскольку мощное гравитационное притяжение Солнца затрудняет полет к этой планете.

Космический аппарат BepiColombo был запущен в 2018 году для того, чтобы изучить поверхность, внутренний состав и магнитное поле Меркурия – первой планеты Солнечной системы Фото: ESA

Космический аппарат совершил свой первый пролет мимо Меркурия в октябре 2021 года и с тех пор передает фотографии самой маленькой планеты Солнечной системы, а также ценные данные.

Меркурий примерно в 2,5 раза меньше Земли Фото: NASA

3 сентября 2026 года состоится ключевой этап миссии BepiColombo. Космический аппарат наконец-то выйдет на орбиту вокруг Меркурия. За этим событием можно будет наблюдать в прямом эфире по ссылке ниже. Трансляция начнется в 14:45 по киевскому времени.

Изначально планировалось, что BepiColombo выйдет на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года, но двигатели космического аппарата больше не работают на полную мощность из-за сбоя, который произошел в 2024 году. Космический аппарат был вынужден изменить траекторию движения к Меркурию.

В четверг, 3 сентября, произойдет разделение основного модуля Mercury Transfer Module и аппаратов Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter, которые все еще как единое целое выйдут на полярную орбиту вокруг Меркурия. В декабре 2026 года, если все пойдет по плану, два зонда также разделятся и выйдут каждый на свою орбиту вокруг маленькой планеты.

Меркурий – не самая жаркая планета

Меркурий примерно в 2,5 раза меньше Земли. Его поверхность настолько сильно покрыта кратерами, что он напоминает Луну. Температура на Меркурии ночью может падать до минус 180 градусов Цельсия, а днем подниматься до 430 градусов Цельсия. Но не это не самая жаркая планета в Солнечной системе. Пальму первенства удерживает Венера с температурой до 480 градусов Цельсия. Хотя это вторая от Солнца планета, очень плотная атмосфера удерживает слишком много тепла.

Год на Меркурии длится всего 88 земных дней, а из-за медленного вращения вокруг своей оси, день на планете длится целых 59 земных дней.

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