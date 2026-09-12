Археологи виявили найбільший скарб срібла епохи вікінгів: тисячі монет і прикрас (фото)

Загальна вага срібних монет і прикрас становить майже 4,5 кг. Вартість скарбу оцінюється в 10 000 доларів.

Місцевий мешканець за допомогою металошукача виявив за 150 кілометрів на північ від Гельсінкі найбільший скарб срібла епохи вікінгів серед усіх, які коли-небудь були знайдені у Фінляндії. Скарб містить тисячі срібних монет і прикрас. Він важить майже 4,5 кілограма. Попередній найбільший скарб срібла епохи вікінгів, знайдений у Фінляндії, важив 2,2 кг, пише Live Science.

Після того, як місцевий мешканець за допомогою металошукача виявив скарб зі срібла, він повідомив про свою знахідку фінським археологам. Розкопки показали, що скарб розділений на дві частини й знаходиться в ємностях та березовій корі. Він лежав на глибині приблизно 45 см, при цьому дві частини скарбу були розділені відстанню приблизно в 12 метрів.

Скарб складається з тисяч срібних монет та прикрас, хоча їхню точну кількість ще належить з"ясувати, повідомили вчені Фото: Live Science

Скарб складається з тисяч срібних монет та прикрас, хоча їхню точну кількість ще належить з’ясувати, повідомили вчені. Ймовірно, скарб був закопаний між 1000 і 1050 роками нашої ери, але точний час археологи спробують встановити під час подальших досліджень.

Археологи поки що не виявили жодних могил із людськими останками поруч із скарбом. Точна причина того, чому хтось сховав срібло в цій місцевості, невідома.

Окрім прикрас, вчені виявили шматки срібла, які можна було розділяти на дрібніші частини для оплати товарів і послуг, виходячи з їхньої ваги Фото: Live Science

Окрім прикрас, вчені виявили шматки срібла, які можна було розділяти на дрібніші частини для оплати товарів і послуг, виходячи з їхньої ваги. Дослідження показало, що скарб складається зі срібних монет, викарбуваних на території сучасних Німеччини, Швеції та Великої Британії. Серед монет також були виявлені срібні дирхами — їх карбували в ісламському світі.

Вчені оцінили вартість срібла у цьому скарбі приблизно у 10 000 доларів. Водночас археологи зазначають, що, хоча скарб належить до епохи вікінгів (793 – 1066 роки н. е.), це зовсім не означає, що його сховали саме вікінги.

Досі найбільшим скарбом епохи вікінгів, знайденим у Фінляндії, вважався той, що був виявлений у 1895 році. Він містив понад 1700 срібних монет, а його вага становила приблизно 2,2 кг.

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