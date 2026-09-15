Считалось, что загадочные овраги на Марсе созданы жидкой водой: их создает нечто другое

Оказывается, необычные особенности рельефа на Красной планете вовсе не свидетельствуют о наличии жидкой воды.

С момента обнаружения оврагов на Марсе в 90-х годах прошлого века ученые надеялись, что они указывают на существование жидкой воды на Марсе. По крайней мере такая вода могла существовать в прошлом. В 2014 году NASA выяснило, что эти овраги формирует замерзший углекислый газ, известный как сухой лед. Но как именно сухой лед мог создать эти овраги оставалось загадкой. Теперь ученые пришли к выводу, что эти особенности рельефа точно не создала жидкая вода. Овраги, как считают ученые, создал другой процесс. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Gizmodo.

Овраги — это углубления в почве, обычно создаваемые текущей жидкой водой. Когда космический аппарат NASA Mars Global Surveyor в конце 90-х годов XX века сфотографировал множество оврагов на Марсе ученые решили, что на Красной планете существует или существовала жидкая вода. А значит, возможно, и внеземная жизнь.

Затем в 2002 году появилось предположение, что эти овраги были созданы с помощью сухого льда. Еще позже появилось гипотеза о том, что в создании оврагов принимают участие гейзеры из углекислого газа. Теперь исследователи убедились, что свежие данные аппаратов Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter исключают участие воды в создании оврагов на Марсе.

Ученые пришли к двум выводам: крайне маловероятно, что в образовании оврагов участвовала жидкая вода и также маловероятно, что в этом принимали участие гейзеры. Новые данные показывают, что овраги на Марсе появляются весной и связаны с сезонной сублимацией сухого льда, то есть переходом льда сразу в газообразное состояние, минуя жидкое.

Ученые считают, что пузыри углекислого газа действуют как смазка, позволяя сухому льду и марсианской пыли парить над поверхностью. После этого смесь марсианского льда и пыли стекает по поверхности, как лавина, и создает овраг. Образующийся рельеф напоминает земные овраги, но механизм его формирования совершенно иной.

Другие новости науки