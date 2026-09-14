Люди на Марсе смогут жить в домах из дрожжей и желе: что придумали ученые

Новый метод позволяет создавать строительный материал такой же прочный, как бетон.

Если люди когда-нибудь доберутся до Марса, то им придется строить там себе дома. Их можно будет построить с помощью дрожжей, желатина и марсианской почвы, считают ученые, которые представили новый метод строительства прочных конструкций. Исследование опубликовано в журнале Chem Circularity, пишет The Register.

Ученые считают, что метод, который используется для сохранения скоропортящихся продуктов, известный как сублимационная сушка или лиофилизация, можно использовать для создания прочных и даже пригодных для вторичной переработки домов на Марсе, напечатанных на 3D-принтере.

Для создания строительного материала, из которого можно возвести дома на Марсе необходимы генетически модифицированные дрожжи, желатин, служащий питательной средой для роста дрожжей и марсианская почва. С помощью 3D-принтера получается пенистая масса, которая при воздействии сухой и холодной марсианской атмосферы подвергнется сублимационной сушке. В итоге получится легкий, пористый, но невероятно прочный материал, который соответствует прочности бетона низких марок. Такой метод требует также меньше затрат энергии, чем термическая обработка марсианкой почвы для получения стройматериалов.

Ученые говорят, что полученный материл достаточно прочен, чтобы построить из него одно- или двухэтажное здание на Земле, где гравитация в три раза сильнее, чем на Марсе. Значит на Красной планете можно без труда возвести и многоэтажное здание.

Пока что ученые с помощью дрожжей, желатина и имитации марсианской почвы создали сооружение высотой всего 45 мм. Исследователи считают, что их технологию можно масштабировать и использовать в будущем при строительстве домов на Марсе.

Но пока не ясно смогут ли выжить дрожжи в условиях Красной планеты и смогут ли подобные дома защитить людей от суровых условий Красной планеты.

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